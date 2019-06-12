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Джонсон почав кампанію в боротьбі за крісло прем'єра Великобританії

Новини » Політика    12.06.2019 - 20:13
Джонсон почав кампанію в боротьбі за крісло прем'єра Великобританії
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

На конференції Борис пообіцяв, що в разі його перемоги Великобританія покине ЄС 31 жовтня

Колишній міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон дав старт своєї виборчої кампанії у боротьбі за посаду керівника Консервативної партії і прем'єр-міністра країни. Про це він повідомив у рамках прес-конференції в Лондоні, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джонсон дав обіцянку, що Великобританія покине Європейський союз 31 жовтня. При цьому він зазначив, що вихід з ЄС без операції не є його кращим варіантом, але додав, що такий розклад можливий. Джонсон пообіцяв не платити ЄС 50 млрд доларів без прийнятною угоди по Brexit.

За його словами, настав час припинити невизначеність, що послаблює Великобританію, а також покласти край розбрату і сумнівам.

"Саме тому я вважаю, що я правильний людина для того, щоб повести цю країну вперед", - додав він.

Нагадаємо, на посаду лідера правлячої у Великобританії Консервативної партії і прем'єр-міністра країни офіційно претендують 10 політиків.

Як відомо, Тереза Мей офіційно залишає посаду лідера Консервативної партії, проте залишиться на посаді прем'єра до тих пір, поки партія не обере її наступника. Голосування по кандидатурах серед депутатів-консерваторів почнуться в парламенті 13 червня.

Раніше Джонсон заявив, що в разі отримання посади він не буде платити Європейського союзу за Brexit на нинішніх умовах угоди. За словами Джонсона, Великобританія не буде оплачувати вихід з Євросоюзу поки не буде ясності про шлях вперед.

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