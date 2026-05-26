США готовы сделать все возможное, чтобы закончить войну в Украине, - Рубио

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста "Радио Свобода Европа" Алекса Рауфоглу в соцсети Х.

По словам Рубио, США готовы и подготовлены к тому, чтобы сделать все возможное для достижения результата. Он подчеркнул, что такие атаки, как была по Киеву, это очередное напоминание, почему война должна завершиться.

"Каждый раз, когда вы видите эти масштабные удары с той или иной стороны, это напоминание о том, почему это ужасная война, которая длится дольше, чем Вторая мировая война, и почему ей нужно положить конец. И США готовы и подготовлены сделать все возможное, чтобы способствовать окончанию этой войны, и, надеюсь, в какой-то момент представится возможность снова сыграть эту роль", - сказал он журналистам во время визита в Индию.

Также он прокомментировал свой телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Госсекретарь сообщил, что российский чиновник передал ему послание от главы Кремля Владимира Путина, которое предназначено для президента США Дональда Трампа. По словам Рубио, он уже передал это послание лидеру США.

Кроме того, он преуменьшил предположения о том, что вчерашним заявлением РФ призывала именно США вывести своих сотрудников посольства из Киева. Рубио говорит, что Москва в целом предупредила дипломатические представительства о том, что столица Украины остается опасной.

"Опасность во всех этих войнах, по мере их продолжения, заключается в том, что всегда существует угроза эскалации", - добавил он.