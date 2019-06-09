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Кандидат на посаду прем'єра Британії заявив, що не платитиме за Brexit

Новини » Політика    09.06.2019 - 09:26
Кандидат на посаду прем'єра Британії заявив, що не платитиме за Brexit
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

За вихід з Євросоюзу Британія повинна заплатити 39 млрд фунтів-стерлінгів

Кандидат на посаду прем'єр-міністра Британії Борис Джонсон заявив, що вразі отримання посади він не буде платити Європейському союзу за Brexit (вихід Британії з ЄС) на нинішніх умовах угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sunday Times.

За словами Джонсона, Британія не буде оплачувати вихід з Євросоюзу допоки не матиме ясності про шлях вперед.

"Наші друзі та партнери повинні розуміти, що гроші будуть збережені до того часу, поки у нас (Британії - ред.) не буде більшої  ясності про шлях вперед", - заявив він.

Зазначається, що за вихід з Європейського союзу Британія повинна заплатити 39 млрд фунтів-стерлінгів (49,6 млрд доларів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Борис Джонсон має постати перед судом за звинуваченням в обмані виборців під час кампанії за вихід з Європейського союзу. Позов на політика подав бізнесмен Маркус Болл. Він стверджує, що Джонсон обманював виборців, коли говорив, що після виходу Британії з ЄС країна зможе економити 350 мільйонів фунтів на тиждень. За словами бізнесмена, Британія ніколи не витрачала такі гроші на Євросоюз.

Пізніше, Високий суд Англії та Уельсу вирішив звільнити кандидата на посаду прем'єр-міністра Британії Джонсона від судового переслідування. Суд скасував рішення Магістратського суду Вестмінстера, який напередодні ухвалив рішення викликати Джонсона до суду.

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