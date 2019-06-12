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Джонсон начал кампанию в борьбе за кресло премьера Великобритании

Новости » Политика    12.06.2019 - 20:14
Джонсон начал кампанию в борьбе за кресло премьера Великобритании
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

На конференции Борис пообещал, что в случае его победы Великобритания покинет ЕС 31 октября

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон дал старт своей избирательной кампании в борьбе за пост руководителя Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции в Лондоне, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Джонсон дал обещание, что Великобритания покинет Европейский союз 31 октября. При этом он  отметил, что выход из ЕС без сделки не является его предпочтительным вариантом, но добавил, что такой расклад возможен. Джонсон пообещал не платить ЕС 50 млрд долларов без приемлемой сделки по Brexit.

По его словам, пришло время прекратить неопределенность, ослабляющую Великобританию, а также положить конец раздору и сомнениям.

"Именно поэтому я считаю, что я правильный человек для того, чтобы повести эту страну вперед", - добавил он.

Напомним, на должность лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра страны официально претендуют 10 политиков.

Как известно, Тереза Мэй официально покидает пост лидера Консервативной партии, однако останется на посту премьера до тех пор, пока партия не изберет ее преемника. Голосования по кандидатурам среди депутатов-консерваторов начнутся в парламенте 13 июня.

Ранее Джонсон заявил, что в случае получения должности он не будет платить Европейскому союзу за Brexit на нынешних условиях соглашения. По словам Джонсона, Великобритания не будет оплачивать выход из Евросоюза пока не будет ясности о пути вперед.

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