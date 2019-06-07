Фото: Тереза Мей (Leon Neal/Getty Images)

Вона залишиться на посаді прем'єра до тих пір, поки партія не обере її наступника

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей офіційно залишає посаду лідера Консервативної партії. Про це повідомляє BBC.

Проте, повідомляється, що вона залишиться на посаді прем'єра до тих пір, поки партія не обере її наступника. Претенденти на посаду лідера консерваторів представлять свої кандидатури 10 червня. Голосування по кандидатурах серед депутатів-консерваторів почнуться в парламенті 13 червня.

Так, щоб висунути свою кандидатуру, претендентам потрібно підтримка мінімум вісім депутатів-консерваторів. Раніше для цього потрібно було лише два голоси в підтримку.

Раніше Мей оголосила, що йде у відставку 7 червня. Мей перестане бути лідером Консервативної партії, що означає її відставку з посади глави уряду. Причиною такого рішення стали розбіжності в країні і уряді через вихід Британії з Євросоюзу (Brexit).

Додамо, що про плани взяти участь у боротьбі за посаду прем'єра заявили глава МЗС Джеремі Хант, міністр міжнародного розвитку Рорі Стюарт, колишній міністр праці і пенсій Естер Макві, лідер Палати громад Андреа Ледсом, екс-міністр з Brexit Домінік Рааб, а також міністр охорони здоров'я Метт Хенкок, міністр у справах навколишнього середовища Майкл Гоув, колишній глава МЗС Борис Джонсон, а також міністр внутрішніх справ Великобританії Саджида Джавід.