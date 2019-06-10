У Британії зареєстрували 10 кандидатів у прем'єри

Ілюстративне фото (flickr.com UK Parliament)

Перший раунд голосування за кандидата на посаду прем'єр-міністра Британії відбудеться 13 червня

На посаду лідера правлячої у Великобританії Консервативної партії і прем'єр-міністра країни офіційно претендують 10 політиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Список претендентів на лідерство в партії оголосила заступник голови партійного комітету 1922 Шеріл Гіллан.

Кандидатами стали: міністр з питань навколишнього середовища Майкл Гоув, міністр охорони здоров'я Метт Хенкок, колишній організатор парламентської більшості Марк Харпер, міністр закордонних справ Джеремі Хант, міністр внутрішніх справ Саджида Джавід, колишній міністр закордонних справ Борис Джонсон, колишня лідер Палати громад Андреа Лідсом, колишній секретар з питань праці та пенсій Естер Маквей, колишній міністр з питань Brexit Домінік Рааб і секретар з міжнародного розвитку Рорі Стюарт

Спочатку про свої амбіції оголосили 13 кандидатів, проте три з них взяли самовідвід. Причому останній з них, колишній заступник міністра у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії Сем Джима, зробив це за кілька хвилин до офіційного оголошення остаточного списку кандидатів.

Гіллан заявила, що перший раунд голосування відбудеться вже у четвер, 13 червня.

Нагадаємо, Тереза Мей офіційно залишає посаду лідера Консервативної партії, проте залишиться на посаді прем'єра до тих пір, поки партія не обере її наступника. Голосування по кандидатурах серед депутатів-консерваторів почнуться в парламенті 13 червня.

Раніше кандидат на посаду прем'єр-міністра Британії Борис Джонсон заявив, що в разі отримання посади він не буде платити Європейського союзу за Brexit на нинішніх умовах угоди. За словами Джонсона, Великобританія не буде оплачувати вихід з Євросоюзу поки не буде ясності про шлях вперед.