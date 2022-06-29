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Джонсон про Європейське співтовариство: має стати подобою Римської імперії

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Середа 29 червня 2022 21:20
Джонсон про Європейське співтовариство: має стати подобою Римської імперії Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейське політичне співтовариство необхідно зробити подобою Римської імперії. Туди мають входити країни північної Африки та Туреччина.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у коментарі Financial Times заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

"Моя думка така, що ми повинні відтворити всю концепцію. Я думаю, що Туреччина має бути там. Я думаю, що країни Магріба повинні бути там, і я думаю, що ми повинні по суті відтворити Mare Nostrum (римську назву Середземного моря - ред.) Римської імперії", - заявив Джонсон.

Зазначимо, що ініціативу Європейської політичної спільноти запропонував президент Франції Еммануель Макрон. Він заявив, що першими претендентами на вступ до організації мають стати Україна та Великобританія.

Організація, на думку французького президента, дозволить країнам "отримати нові можливості співпраці - політичної, оборонної, в енергетичній та транспортній сфері, інвестиціях, інфраструктурі, перетині кордонів".

Нагадаємо, раніше Макрон заявляв, що перша зустріч у рамках нового формату Європейської політичної спільноти відбудеться у Чехії.

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Евросоюз Франція Великобританія Еммануель Макрон Борис Джонсон
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