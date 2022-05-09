Макрон запропонував Україні альтернативний варіант інтеграції у європейську спільноту

Україна та інші країни-сусіди Європейського союзу повинні мати альтернативний варіант інтеграції у європейську спільноту, окрім приєднання до ЄС. Ним може стати "європейська політична спільнота".

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Нам потрібно створити те, що я назвав би європейською політичною спільнотою. Ця нова організація Європи дозволила би демократичним європейським країнам, які дотримуються наших ключових принципів, отримати нові можливості співпраці - політичної, безпекової, в енергетичній і транспортній сфері, інвестиціях, інфраструктурі, перетину кордонів. Приєднання до неї не означало би обов’язкового приєднання до ЄС у майбутньому. Так само, вона не була би закритою для тих, хто вийшов з ЄС", - запропонував лідер Франції.

Він також додав, що Україна та Британія можуть стати першими претендентами на вступ у подібну "спільноту".

Президент Франції почне обговорювати свою ініціативу з іншими світовими лідерами вже на наступному тижні.