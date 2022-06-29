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Джонсон о Европейском сообществе: должно стать подобием Римской империи

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Среда 29 июня 2022 21:20
Джонсон о Европейском сообществе: должно стать подобием Римской империи Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейского политическое сообщество необходимо сделать подобием Римской империи. Туда должны входить страны северной Африки и Турция.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Financial Times заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Моя точка зрения такова, что мы должны воссоздать всю концепцию. Я думаю, что Турция должна быть там. Я думаю, что страны Магриба должны быть там, и я думаю, что мы должны, по сути, воссоздать Mare Nostrum (римское название Средиземного моря - ред.) Римской империи", - заявил Джонсон.

Отметим, что инициативу Европейского политического сообщества предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что первыми претендентами на вступление в организацию должны стать Украина и Великобритания.

Организация, по мнению французского президента, позволит странам "получить новые возможности сотрудничества - политического, оборонного, в энергетической и транспортной сфере, инвестициях, инфраструктуре, пересечении границ".

Напомним, ранее Макрон заявлял, что первая встреча в рамках нового формата Европейского политического сообщества состоится в Чехии.

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