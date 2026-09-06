Переговорщики в Киеве. О чем говорили Уиткофф и Кушнер с Украиной и Европой

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели день в Киеве. Американская сторона встретилась с президентом Владимиром Зеленским, украинской переговорной командой и представителями Европы.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев сегодня на поезде. Как отмечал Зеленский, "русские показывали своими ударами, что они не могут пользоваться самолетом, хотя мы подготовили все, наши аэропорты работающие".

Американскую делегацию с поезда встречала украинская команда – Кирилл Буданов, Рустем Умеров и Давид Арахамия.

Переговоры продолжались в несколько сессии. Сначала американская команда встретилась с украинской, а затем к разговору присоединились представители Великобритании, Франции и Германии.

Заявления Зеленского

Зеленский отметил, что сегодня было три раунда переговоров.

"Вы сегодня сработали даже лучше, чем системы "Пэтриот" для наших граждан в столице. Спасибо. Приезжайте чаще и у нас будет возможность немного пожить", - пошутил президент, обращаясь к Уиткоффу и Кушнеру.

"Провели хорошие разговоры, о "Пэтриотах" можно иногда шутить, но мы понимаем, что это очень актальный вопрос. Мы уделили достаточно внимания и зимнему периоду, всем вызовам, которые действительно могут быть. Мы очень надеемся, что у нас будет возможность договориться с американскими партнерами и надеемся на европейских партнеров. Если война будет продолжаться зимой, пока так выглядит. Команды сегодня положительно оценивают наши возможности. Если война будет продолжаться зимой, мы очень рассчитываем на зимний пакет", - отметил президент, добавив, что сложные вопросы могут решаться только на уровне лидеров.

Фото: президент Зеленский и представители Трампа в Киеве (Офис президента)

Заявления Зеленского:

Все отмечают, мы усилились на поле боя. Это дает возможность нам быть более уверенными в любом формате будущих дискуссий. Надо делай все, чтобы трехсторонние встречи были. Посмотрим, на что согласится Россия. Сегодня у нее еще много уверенности, к сожалению, для того, чтобы думать о том или ином формате.

Слабое место наше – антибаллистическая возможность. Мы усилимся. У меня будут встречи в Норвегии и Канаде, мы должны закрыть несколько вещей.

Американская сторона увеличит на следующий год объемы производства антибалистических ракет, и мы рассчитываем на такие системы.

Последние дни действительно просто ужас, что происходит в небе. Путин делает это перед своими выборами. Он увеличивает удары. Новая стратегия. Мы будем отвечать тем же.

На сегодняшний день у нас около 60 компаний в Украине, которые уже занимаются тем, чтобы сбивать реактивные дроны. Если точным быть – 67. Несколько компаний есть, которые показали уже результат. Все это защита и это план Б. План А – максимально ускорить дипломатические возможности, чтобы уменьшить эскалацию.

Какие могут быть шаги и когда - мы встретились, ближайшие недели будут у нас (Украина, США, Европа) возможность проговорить некоторые детали, которые сегодня вслух не хочется говорить. Хочется, чтобы был результат. Было несколько новых идей, мы их проговорили, дайте нам возможность проанализировать это.

Вопрос Донбасса - это не вопрос только Донбасса. Я думаю, это вопрос этой войны. Война и на выживание и на истощение. Это территориальный вопрос, являющийся целью РФ.

Заявления Уиткоффа

Фото: Уиткофф в Киеве (Офис президента)

Уиткофф заявил, что Трамп попросил их приехать в Украину, чтобы возобновить переговоры, поскольку для него это очень важно.

"Надеюсь все понимают, что для нас это очень важно и мы очень серьезно настроены. Для нас очень важно добиться результата", - добавил он.

Уиткофф также заявил, что встречался с Путиным и его командой в москве около 8 раз. Трижды он ездил в РФ с Кушнером и каждый раз их "уважительно встречали".

Заявления Уиткоффа:

Для разрешения таких конфликтов отношения очень важны. Если у вас не налажены отношения и коммуникация с обеими сторонами, то шансы на мирное разрешение очень малы.

Сперва мы поехали к Путину услышать его позицию. У нас был существенный разговор с ним, о котором мы рассказали Зеленскому. Обе стороны должны прийти к решению. И наша с Джаредом миссия здесь - привести обе стороны к диалогу, создать каналы коммуникации. Надеюсь, мы начали этот процесс.

Заявления Кушнера

Фото: Кушнер в Киеве (Офис президента)

"Президент Трамп передает свое почтение, уважение. Он очень пристально следит за ситуацией и усердно работает над тем, чтобы найти выход из этой войны. Президент сейчас сфокусирован на том, чтобы не просто остановить конфликт, а создать рамки, в которых возможно будет построить долгосрочный мир", - заявил Кушнер.

Он отметил также, что Трамп поставил им задачу подготовить пакет для мира.

"Мы со Стивом считаем, что продуктивным будет возвращение к переговорам в трехстороннем формате, который мы пробовали шесть месяцев назад. Мы обсудили это с обеими сторонами и надеемся, что скоро к этому вернемся. Очень важно обсуждать не только большие вопросы, а также вопросы по деэскалации. Стив и я считаем трехсторонний формат более полезным, потому что все стороны общаются между собой", - заявил Кушнер.

Заявления Кушнера: