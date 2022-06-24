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Макрон назвав місце і терміни першої зустрічі Європейського політичного співтовариства

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Брюссель, П'ятниця 24 червня 2022 16:56
Макрон назвав місце і терміни першої зустрічі Європейського політичного співтовариства Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Перша зустріч в рамках нового формату Європейського політичного співтовариства відбудеться в Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона на брифінгу за підсумками саміту ЄС.

Зокрема, за його словами, першу зустріч європейської політичної спільноти проведуть у другій половині року. Вона пройде під головуванням Чехії.

Перша зустріч може пройти не раніше осені, формат опрацьовується, але очікується, що вона продихатиме на рівні лідерів країн-учасниць.

Нагадаємо, на початку травня Макрон запропонував Україні альтернативний варіант інтеграції в Європу в рамках Європейського політичного співтовариства. Пізніше він уточнив, що ця ініціатива не блокує вступ України до Європейського союзу.

Передбачається, що учасниками цього формату можуть стати Великобританія і країни, які прагнуть вступити до ЄС.

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Чехія Еммануель Макрон
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