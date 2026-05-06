Источник РБК-Украина о тишине на 9 мая: Россия знает, как связаться

17:37 06.05.2026 Ср
Какова позиция Украины по перемирию с РФ на 9 мая?
aimg Иван Носальский aimg Милан Лелич
Иллюстративное фото: украинские воины будут действовать зеркально в контексте возможного перемирия с РФ (Getty Images)
Украина в контексте возможного перемирия с Россией будет действовать зеркально. При желании, Москва может связаться с Киевом по этому вопросу.

Об этом РБК-Украина сообщил источник во власти.

Собеседник издания прокомментировал, согласится ли Украина на перемирие с Россией на 9 мая.

"Если они там в Москве переживают, то они знают, как связываться (с нами - ред.)", - подчеркнул он.

Отдельно источник напомнил позицию Украины. По его словам, позиция довольно простая - украинские защитники будут действовать зеркально. Если россияне начнут атаки, то и бойцы Сил обороны Украины тоже. Если россияне не будут атаковать, то и Украина будет действовать соответствующим образом.

Перемирие Украины и России

Напомним, Украина инициировала режим тишины с Россией с 6 мая. Соответствующую идею предложил президент Владимир Зеленский.

Так глава украинского государства ответил на приказ российского диктатора Владимира Путина установить перемирие с Украиной 8-9 мая, чтобы защитить свой военный парад в честь "дня победы" от возможных атак.

К сожалению, Россия не согласилась начать режим прекращения огня с Украиной в ночь на 6 мая.

По словам Зеленского, враг продолжил штурмовые действия на ключевых участках фронта. Также не прекратились и авиационные удары врага.

Президент отметил, что с дальнейшими действиями Украина определится по итогам вечерних докладов разведки и военных.

