Источник РБК-Украина о тишине на 9 мая: Россия знает, как связаться

Украина в контексте возможного перемирия с Россией будет действовать зеркально. При желании, Москва может связаться с Киевом по этому вопросу.

Об этом РБК-Украина сообщил источник во власти.

Собеседник издания прокомментировал, согласится ли Украина на перемирие с Россией на 9 мая.

"Если они там в Москве переживают, то они знают, как связываться (с нами - ред.)", - подчеркнул он.

Отдельно источник напомнил позицию Украины. По его словам, позиция довольно простая - украинские защитники будут действовать зеркально. Если россияне начнут атаки, то и бойцы Сил обороны Украины тоже. Если россияне не будут атаковать, то и Украина будет действовать соответствующим образом.

Напомним, Украина инициировала режим тишины с Россией с 6 мая. Соответствующую идею предложил президент Владимир Зеленский.

Так глава украинского государства ответил на приказ российского диктатора Владимира Путина установить перемирие с Украиной 8-9 мая, чтобы защитить свой военный парад в честь "дня победы" от возможных атак.

К сожалению, Россия не согласилась начать режим прекращения огня с Украиной в ночь на 6 мая.