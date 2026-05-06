Джерело РБК-Україна про тишу на 9 травня: Росія знає, як зв’язатися

Україна в контексті можливого перемир'я з Росією діятиме дзеркально. За бажання, Москва може зв'язатися з Києвом з цього питання.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у владі.

Співрозмовник видання прокоментував, чи погодиться Україна на перемир'я з Росією на 9 травня.

"Якщо вони там у Москві переживають, то вони знають, як зв'язуватися (з нами - ред.)", - підкреслив він.

Окремо джерело нагадало позицію України. За його словами, позиція доволі проста - українські захисники діятимуть дзеркально. Якщо росіяни почнуть атаки, то і бійці Сил оборони України теж. Якщо росіяни не атакуватимуть, то й Україна діятиме відповідним чином.

Перемир'я України та Росії

Нагадаємо, Україна ініціювала режим тиші з Росією з 6 травня. Відповідну ідею запропонував президент Володимир Зеленський.

Так глава української держави відповів на наказ російського диктатора Володимира Путіна встановити перемир'я з Україною 8-9 травня, щоб захистити свій військовий парад на честь "дня перемоги" від можливих атак.

На жаль, Росія не погодилася почати режим припинення вогню з Україною в ніч на 6 травня.