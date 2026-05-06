Стефанчук раскрыл коварный замысел РФ с "перемирием" на 9 мая

11:52 06.05.2026 Ср
Какова истинная цель переговоров России о перемирии?
aimg Елена Чупровская
Стефанчук раскрыл коварный замысел РФ с "перемирием" на 9 мая Фото: После ночных ударов Стефанчук объяснил, чего на самом деле хочет Россия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отреагировал на ночные атаки России после объявления режима тишины - и назвал единственную настоящую гарантию прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Стефанчука в социальных сетях.

Переговоры как прикрытие

По словам Стефанчука, нарушение режима "тишины" - это не случайность и не ошибка.

"Нарушение предложенного Президентом Владимиром Зеленским "режима тишины" - это сознательная, циничная тактика государства-террориста. Для них любые договоренности стоят меньше, чем бумага, на которой они написаны, и длятся короче, чем время, потраченное на их обсуждение", - написал он.

Стефанчук прямо назвал истинную цель разговоров о перемирии со стороны России. Также председатель Верховной Рады подчеркнул, что никаких иллюзий относительно намерений агрессора быть не может. Единственная гарантия тишины - это лишение РФ физической возможности вести войну.

"Россия использует разговоры о перемирии только для одного - чтобы перезарядить оружие и коварно ударить", - отметил он.

Напомним, режим "тишины" начался в полночь с 5 на 6 мая. Уже через несколько минут после старта в Днепре раздались взрывы - туда летели дроны, запущенные еще до начала перемирия. Позже, с четырех утра, россия нанесла удары КАБами по Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

Между тем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в течение ночи россия атаковала Украину 108 беспилотниками и тремя ракетами.

По его словам, призывы Москвы к перемирию на 9 мая не имеют ничего общего с реальной дипломатией, а главу Кремля волнуют только парады, а не человеческие жизни, как сообщало РБК-Украина.

