"Дважды отказали с порога". Путин снова пожаловался на НАТО

Россия дважды заявляла о своей готовности вступить в НАТО, однако оба раза получала отказ.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил российский диктатор Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, РФ заявляла о готовности вступить в НАТО, "стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации и создать общее пространство безопасности".

"Впервые в 1954 году, еще во времена СССР, это было сделано тогда. А второй раз во время визита президента США Клинтона в Москву. И оба раза мы фактически получили отказ, причем с порога", - заявил российский диктатор.

По словам Путина, западные политики "оказались не готовыми освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов, от упрощенной схематической картины мира".

Он добавил, что экс-президент США Клинтон во время разговора якобы заявил, что вступление РФ в НАТО возможно. Однако в тот же день он изменил свое мнение и сообщил, что это "нереально".