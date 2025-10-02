ua en ru
"Дважды отказали с порога". Путин снова пожаловался на НАТО

Россия, Четверг 02 октября 2025 19:31
"Дважды отказали с порога". Путин снова пожаловался на НАТО Фото: Владимир Путин, лидер России (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Россия дважды заявляла о своей готовности вступить в НАТО, однако оба раза получала отказ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил российский диктатор Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, РФ заявляла о готовности вступить в НАТО, "стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации и создать общее пространство безопасности".

"Впервые в 1954 году, еще во времена СССР, это было сделано тогда. А второй раз во время визита президента США Клинтона в Москву. И оба раза мы фактически получили отказ, причем с порога", - заявил российский диктатор.

По словам Путина, западные политики "оказались не готовыми освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов, от упрощенной схематической картины мира".

Он добавил, что экс-президент США Клинтон во время разговора якобы заявил, что вступление РФ в НАТО возможно. Однако в тот же день он изменил свое мнение и сообщил, что это "нереально".

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о ложной информации российского диктатора Владимира Путина о войне в Украине.

Во время встречи с Дональдом Трампом российский диктатор заявил, что армия РФ якобы оккупирует территорию Украины. По его словам, за два месяца Россия захватит чуть ли не весь Восток Украины, после чего пойдет на Харьков, Днепр и Киев.

Отметим, Дональду Трампу надоели постоянные переговоры с Владимиром Путиным об Украине, поскольку они не дают никакого результата.

Ранее РБК-Украина писало, что президент США после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что Украина может вернуть все свои временно оккупированные территории.

Он подчеркнул, что это возможно только при поддержке Киева Европейским Союзом.

