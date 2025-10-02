Зеленский рассказал, какие планы по Украине Путин озвучил Трампу
Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, предоставил ему ложную информацию о войне в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского на пресс-конференции в Дании.
По его словам, российский диктатор во время общения с Дональдом Трампом заявил, что армия РФ якобы оккупирует территорию Украины.
Он также озвучил Трампу, что российские захватчики через месяц якобы будут в Покровске.
Более того, через два месяца, по словам российского диктатора, РФ захватит чуть ли не весь Восток Украины, после чего пойдет на Харьков, Днепр и Киев.
"Они демонстрировали какие-то карты, очень странные схемы, я видел много чего. И необходимо эти нарративы разрушать. И именно это наши военные делают, и именно это делает наша дипломатическая команда", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, американскому лидеру Дональду Трампу надоели постоянные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным об Украине, поскольку они не дают никакого результата.
Отметим, после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке Дональд Трамп написал в соцсетях, что Украина может вернуть все свои временно оккупированные россиянами территории.
По словам президента Соединенных Штатов, такой вариант развития событий возможен в том случае, если Украину поддержит Европейский Союз.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мнение Дональда Трампа изменилось именно после встречи с украинскими представителями.