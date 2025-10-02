"Двічі відмовили з порога". Путін знову поскаржився на НАТО

Росія двічі заявляла про свою готовність вступити в НАТО, проте обидва рази отримувала відмову.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив російський диктатор Володимир Путін на засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай".

За його словами, РФ заявляла про готовність вступити в НАТО, "прагнучи ліквідувати підстави для блокової конфронтації і створити спільний простір безпеки".

"Вперше в 1954 році, ще за часів СРСР, це було зроблено тоді. А вдруге під час візиту президента США Клінтона в Москву. І обидва рази ми фактично отримали відмову, причому з порога", - заявив російський диктатор.

За словами Путіна, західні політики "виявилися не готовими звільнитися від полону геополітичних та історичних стереотипів, від спрощеної схематичної картини світу".

Він додав, що екс-президент США Клінтон під час розмови нібито заявив, що вступ РФ в НАТО можливий. Проте в той же день він змінив свою думку і повідомив, що це "нереально".