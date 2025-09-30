ua en ru
Трамп устал от бесконечных переговоров с Путиным, - президент Эстонии

Таллин, Вторник 30 сентября 2025 16:51
Трамп устал от бесконечных переговоров с Путиным, - президент Эстонии Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президенту США Дональду Трампу надоели постоянные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным об Украине, поскольку результата они не дают.

Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

Эстонский лидер подчеркнул, что настоящая победа для Европы, вероятно, наступит только после того, как закончится война РФ против Украины и европейские страны смогут почувствовать мир.

По словам Кариса, в позиции Трампа что-то начало незаметно меняться.

"Американский президент тоже устал от этих бесконечных переговоров с Путиным", - считает он.

Карис добавил, что сейчас вопрос в том, изменят ли что-то возможные следующие встречи или переговоры президента США с Путиным.

"Но такое ощущение, что где-то эта черта уже перейдена", - добавил президент, упомянув решение Трампа разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России.

Позиция Трампа изменилась

Напомним, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп написал в соцсетях, что Украина может вернуть временно оккупированные россиянами территории.

По словам Трампа, такой вариант развития событий возможен в том случае, если Украину поддержит Евросоюз.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что мнение Трампа поменялось именно после встречи с представителями Украины.

