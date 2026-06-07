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Дроны ССО ударили по двум крупным нефтехранилищам в Крыму (яркое видео)

14:23 07.06.2026 Вс
2 мин
Какие топливные объекты оказались под ударом украинских дронов?
aimg Мария Науменко
Дроны ССО ударили по двум крупным нефтехранилищам в Крыму (яркое видео) Фото: оператор дрона (Getty Images)
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Украинские дроны атаковали нефтебазу вблизи Ленино и морской нефтяной терминал в Феодосии. Оба объекта имеют важное значение для логистики РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.

В ночь на 7 июня подразделения Middle-strike Сил специальных операций нанесли удары по двум объектам топливной инфраструктуры во временно оккупированном Крыму - нефтебазе "Семиколодезянская" и морскому нефтяному терминалу в Феодосии.

Как сообщили в ССО, нефтебаза "Семиколодезянская" расположена в поселке Еди-Кую, который российские оккупанты называют Ленино. Объект находится примерно в 200 километрах от линии боевого соприкосновения и используется войсками РФ как перевалочный пункт для хранения и транспортировки мазута, дизельного топлива, битума и других нефтепродуктов.

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На территории нефтебазы размещены девять резервуаров вместимостью от 700 до 3000 кубометров. Именно отсюда топливо железнодорожными цистернами доставляют по Крыму и на другие временно оккупированные территории Украины для нужд российской армии.

Кроме того, украинские беспилотники поразили морской нефтяной терминал в Феодосии, расположенный примерно в 250 километрах от линии фронта. На объекте находятся семь резервуаров для хранения топлива объемом 10 и 20 тысяч кубометров.

По данным ССО, терминал является многофункциональным комплексом для перевалки нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн на морские суда. Российские оккупационные силы используют его для формирования запасов горючего и обеспечения оккупированного Крыма в случае чрезвычайных ситуаций.

"Поражение нефтеперерабатывающей инфраструктуры врага снижает его экономические и логистические возможности. ССО продолжают асимметричные действия для стратегического обессиливания врага вести войну против Украины", - подытожили военные.

Напомним, ранее Силы специальных операций сообщили об установлении огневого контроля над маршрутом Мелитополь - Чонгар, который российские войска используют для поставки техники и горючего в Крым.

По данным ССО, удары по логистическим узлам на этом направлении уже существенно усложнили обеспечение российской группировки на юге.

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