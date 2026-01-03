Два пути к миру и при чем здесь большая кадровая перезагрузка: Зеленский объяснил план действий

Президент Владимир Зеленский вышел к СМИ по результатам встречи советников "коалиции желающих" в Киеве. Впрочем, кроме мирного плана озвучивались и внутриполитические вопросы - в том числе и громкие кадровые парестановки.
Какие дальнейшие шаги по мирному плану и кого еще планирует уволить Зеленский уже в январе - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Что касается советника по безопасности - сегодня эту роль играет секретарь СНБО Рустем Умеров, насчет отдельной такой позиции пока не думал.
Сейчас мы находимся в процессе большой перезагрузки, о которой я когда-то говорил. Мы начинали с Кабмина, там еще не все перезагружено, будут некоторые изменения по министерствам. Я достаточно долго ждал от парламентариев их предложения.
Михаил Федоров - из Минцифры в Минобороны
Будет перезагрузка в системе Министерства обороны. Изменения начнутся, как только нового министра обороны Михаила Федорова поддержит парламентарии.
Денис Шмыгаль - из Минобороны в Минэнерго
Нет никаких увольнений, есть ротационные шаги. Я не буду сравнивать потенциально министра обороны Федорова и действующего - Шмыгаля. Наша армия должна очень быстро быть максимально технологичной. Есть большие плюсы в системности у Шмыгаля и есть скорость по технологичности у Федорова.
Буданов - из ГУР в ОП
Назначив Буданова главой ОП я решаю две вещи - усиливаю переговорную команду. У меня есть действующий советник по нацбезопасности Умеров, есть Кислица и Бевз. Кислица будет первым заместителем главы Офиса президента Буданова. Безв работает здесь (в ОП, - ред.). Моя переговорная группа, включая секретаря СНБО на сегодня в этом здании. Я делаю два трека - переговорный под председательством президента и милитари.
Василий Малюк
Что касается всей правоохранительной системы - я лично буду заниматься ротациями абсолютно всех руководителей. Кто-то из них был очень долго, есть разные причины. Мы все в одной команде, я думаю, что все будут оставаться на разных высоких позициях, но будут и замены. Концепция ротаций будет происходить в январе. После этой перезагрузки я буду идти в армию, в ВСУ. Чтобы до этого дойти, я должен быть уверен, что все остальное перезагружено и работает.
На реакцию военных на вероятное увольнение Василия Малюка из СБУ Зеленский ответил: всех уважаю, но я буду делать те ротации, которые я решил сделать.
Александр Сырский
Мы говорим о шагах один за другим, а не говорим, что сегодня мы готовы заменить главкома. Сегодня замена главкома не предполагается.
У нашей страны есть два пути. Есть первый путь - мирный, дипломатический и он номер 1. Мы хотим закончить войну. Но в какой-то момент, если РФ это заблокирует и партнеры не заставят Россию остановить войну - будет другой путь - защищаться. И в этот момент нужны будут свежие силы. Я пойду параллельной перезагрузкой всех структур. На всякий случай.
Ну как здесь отреагировать, что я могу сказать. Если можно так с диктаторами, то США знают, что им делать дальше.
Отметим, сегодня США нанесли удары по Венесуэле. В результате операции были захвачены президент Николас Мадуро и его жена. Сейчас они находятся на территории США.
Мы перешли в фазу, когда то, что у нас есть - то мы и используем (для дипстрайков, - ред.), а то что нельзя использовать нам (партнеры, - ред.) не передают.
Напомним, сегодня в Киеве работали советники лидеров "коалиции желающих". Далее будет встреча начальников генеральных штабов, а уже 6 января в Париже встретятся лидеры "коалиции желающих".
Именно такой формат работы был анонсирован Зеленским в конце декабря после встречи с Трампом. В целом же Украина хочет наработать документы и провести в ближайшее время еще одну встречу с Трампом, но уже с участием европейцев.