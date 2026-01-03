Два шляхи до миру і до чого тут велике кадрове перезавантаження: Зеленський пояснив план дій

Президент Володимир Зеленський вийшов до ЗМІ за результатами зустрічі радників "коаліції охочих" у Києві. Втім, окрім мирного плану озвучувались і внутрішньополітичні питання - зокрема і гучні кадрові парестановки.
Які подальші кроки по мирному плану і кого ще планує звільнити Зеленський вже у січні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що стосується радника з безпеки - сьогодні цю роль відіграє секретар РНБО Рустем Умєров, щодо окремої такої позиції поки що не думав.
Зараз ми знаходимось в процесі великого перезавантаження, про яке я колись говорив. Ми починали з Кабміну, там ще не все перезавантажено, будуть деякі зміни щодо міністерств. Я достатньо довго чекав від парламентарів їх пропозиції.
Михайло Федоров - з Мінцифри в Міноборони
Буде перезавантаження в системі Міністерства оборони. Зміни почнуться, як тільки нового міністра оборони Михайла Федорова підтримають парламентарі.
Шмигаль - з Міноборони в Міненерго
Немає ніяких звільнень, є ротаційні кроки. Я не буду порівнювати потенційно міністра оборони Федорова і діючого - Шмигаля. Наша армія повинна дуже швидко бути максимально технологічною. Є великі плюси в системності у Шмигаля і є швидкість щодо технологічності у Федорова.
Буданов - з ГУР в ОП
Призначивши Буданова главою ОП я вирішую дві речі - посилюю переговорну команду. У мене є діючий радник з нацбезпеки Умєров, є Кислиця і Бевз. Кислиця буде першим заступником голови Офісу президента Буданова. Безв працює тут (в ОП, - ред.). Моя переговорна група, включаючи секретаря РНБО на сьогодні в цій будівлі. Я роблю два треки - переговорний під головуванням президента і мілітарі.
Василь Малюк
Що стосується всієї правоохоронної системи - я особисто буду займатися ротаціями абсолютно всіх керівників. Хтось з них був дуже довго, є різні причини. Ми всі в одній команді, я думаю, що всі будуть залишатись на різних високих позиціях, але будуть і заміни. Концепція ротацій буде відбуватись в січні. Після цього перезавантаження я буду йти до армії, до ЗСУ. Щоб до цього дійти, я повинен бути впевнений, що все інше перезавантажене і працює.
На реакцію військових на ймовірне звільнення Василя Малюка з СБУ Зеленський відповів: всіх поважаю, але я буду робити ті ротації, які я вирішив зробити.
Олександр Сирський
Ми говоримо про кроки один за одним, а не говоримо, що сьогодні ми готові замінити головкома. Сьогодні заміна головкома не передбачається.
У нашої країни є два шляхи. Є перший шлях - мирний, дипломатичний і він номер 1. Ми хочемо закінчити війну. Але в якийсь момент, якщо РФ це заблокує і партнери не змусять Росію зупинит війну - буде інший шлях - захищатись. І в цей момент потрібні будуть свіжі сили. Я піду паралельним перезавантаженням всіх структур. На всякий випадок.
Ну як тут відреагувати, що я можу сказати. Якщо можна так з диктаторами, то США знають, що їм робити далі.
Зазначимо, сьогодні США завдали ударів по Венесуелі. Внаслідок операції було захоплено президента Ніколаса Мадуро та його дружину. Наразі вони знаходяться на території США.
Ми перейшли в фазу, коли те, що у нас є - те ми і використовуємо (для дипстрайків, - ред.), а те що не можна використовувати нам (партнери, - ред.) не передають.
Нагадаємо, сьогодні у Києві працювали радники лідерів "коаліції охочих". Далі буде зустріч начальників генеральних штабів, а вже 6 січня у Парижі зустрінуться лідери "коаліції охочих".
Саме такий формат роботи було анонсовано Зеленським наприкінці грудня після зустрічі з Трампом. Загалом же Україна хоче напрацювати документи та провести наближчим часом ще одну зустріч з Трампом, але вже за участі європейців.