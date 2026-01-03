Два шляхи до миру і до чого тут велике кадрове перезавантаження: Зеленський пояснив план дій

Мирний план: які подальші кроки

Завтра виїзждають до Європи представники генеральних штабів та мілітарі сектору, вони працюватимуть в Парижі. Після цього зустріч лідерів, будуть доопрацьовані безпекові документи. Фокус на гарантіях безпеки та на відновлені. Зустрічі будуть добу, або дві. Після цього ми будемо готуватись до зустрічі в США на рівні лідерів у широкому колі. Ми б хотіли, щоб це сталось до кінця січня.

Переговорна команда України

Що стосується радника з безпеки - сьогодні цю роль відіграє секретар РНБО Рустем Умєров, щодо окремої такої позиції поки що не думав.

Велике перезавантаження

Зараз ми знаходимось в процесі великого перезавантаження, про яке я колись говорив. Ми починали з Кабміну, там ще не все перезавантажено, будуть деякі зміни щодо міністерств. Я достатньо довго чекав від парламентарів їх пропозиції.

Михайло Федоров - з Мінцифри в Міноборони

Буде перезавантаження в системі Міністерства оборони. Зміни почнуться, як тільки нового міністра оборони Михайла Федорова підтримають парламентарі.

Шмигаль - з Міноборони в Міненерго

Немає ніяких звільнень, є ротаційні кроки. Я не буду порівнювати потенційно міністра оборони Федорова і діючого - Шмигаля. Наша армія повинна дуже швидко бути максимально технологічною. Є великі плюси в системності у Шмигаля і є швидкість щодо технологічності у Федорова.

Буданов - з ГУР в ОП

Призначивши Буданова главою ОП я вирішую дві речі - посилюю переговорну команду. У мене є діючий радник з нацбезпеки Умєров, є Кислиця і Бевз. Кислиця буде першим заступником голови Офісу президента Буданова. Безв працює тут (в ОП, - ред.). Моя переговорна група, включаючи секретаря РНБО на сьогодні в цій будівлі. Я роблю два треки - переговорний під головуванням президента і мілітарі.

Василь Малюк

Що стосується всієї правоохоронної системи - я особисто буду займатися ротаціями абсолютно всіх керівників. Хтось з них був дуже довго, є різні причини. Ми всі в одній команді, я думаю, що всі будуть залишатись на різних високих позиціях, але будуть і заміни. Концепція ротацій буде відбуватись в січні. Після цього перезавантаження я буду йти до армії, до ЗСУ. Щоб до цього дійти, я повинен бути впевнений, що все інше перезавантажене і працює.

На реакцію військових на ймовірне звільнення Василя Малюка з СБУ Зеленський відповів: всіх поважаю, але я буду робити ті ротації, які я вирішив зробити.

Олександр Сирський

Ми говоримо про кроки один за одним, а не говоримо, що сьогодні ми готові замінити головкома. Сьогодні заміна головкома не передбачається.

Два шляхи до миру

У нашої країни є два шляхи. Є перший шлях - мирний, дипломатичний і він номер 1. Ми хочемо закінчити війну. Але в якийсь момент, якщо РФ це заблокує і партнери не змусять Росію зупинит війну - буде інший шлях - захищатись. І в цей момент потрібні будуть свіжі сили. Я піду паралельним перезавантаженням всіх структур. На всякий випадок.

Чи піде РФ на компроміси

На які компроміси готова Росія - складне запитання. Команда Трампа вважає, що Путін готовий до компромісів, свідченням цього нібито є змінення пунктів (мирного плану, - ред.) з 28 до 20. Я тут не повністю погоджуюсь. Може і в діалозі з Тампом Путін і говорив про якісь компроміси, а щодо 20 пунктів багато роботи зробила саме наша сторона. Ми маємо компромісний план, в якому ще немає компромісів по двом пунктам . На що готова Росія - ми побачимо.

Я не вважаю, що є реальна швидка альтернатива тому діалогу, який зараз є. Який може бути альтернативний шляш - це США не хочуть і тоді Європа бере головування. Але чи він швидший за американський - впевнений що ні, тому що тут дійсно багато всього напрацьовано. Альтернативи цьому немає, але паралельні треки потрібно також будувати.

Референдум і вибори онлайн

Референдум - є складні питання, і я не вважаю, що хтось в нашій державі можуть вирішити всі сенсетивні питання. Треба дати можливіть народу обирати, чи це їм підходить. Але це точно не обов'язковий шлях. Окрім підпису президентів є ратифікації парламентів. Але якщо це дуже складна угода - я не впевнений, що парламентарі готові до таких речей. Але ми ще не дійшли ні до виборів, ні до референдуму.

Європейські війська в Україні

Щодо питання "коаліції охочих" ще не зафіксовано остаточно документ з усіма деталями. Для нас важлива присутність (військ, - ред.), не всі готові на це. Є ще парламентський вимір всього цього.

Згідно конституцій багатьох країн Європи треба підтримка парламентом таких дій. Але присутність - один із важливих факторів "коаліції охочих". Навіть існування коаліції залежить від того, чи готові активізувати свою присутність ті чи інші країни. Якщо вони зовсім не готові - це не зовсім "коаліція охочих ". Головуючими є Британія і Франція, ось їх військова присутність обов'язкова.

". Завдання європейських військ в Україні - присутність буде фактично одразу після припинення вогню. Моніторинг припинення вогню, підтримка армії зброєю, технологіями, розвідкою. Є тренувальні місії.

Венесуела

Ну як тут відреагувати, що я можу сказати. Якщо можна так з диктаторами, то США знають, що їм робити далі.

Зазначимо, сьогодні США завдали ударів по Венесуелі. Внаслідок операції було захоплено президента Ніколаса Мадуро та його дружину. Наразі вони знаходяться на території США.

Дипстрайки

Ми перейшли в фазу, коли те, що у нас є - те ми і використовуємо (для дипстрайків, - ред.), а те що не можна використовувати нам (партнери, - ред.) не передають.