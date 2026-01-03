Уволят ли Сырского с должности главкома ВСУ? Зеленский ответил
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на сегодня замена главнокомандующего ВСУ Александра Сирского не планируется.
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства сказал во время брифинга с журналистами.
Он сообщил, что сейчас все возможные ротации касаются общего усиления системы управления и обороноспособности государства.
"Что касается перезагрузки, как я вам сказал, все процессы - Кабинет министров, правоохранительная система, система безопасности, Министерство обороны, а из Министерства обороны выходит кроме производств Укроборонпрома и т.д., выходит безусловно и Вооруженные Силы Украины", - пояснил президент.
Продолжая отвечать на вопросы Зеленский добавил, речь идет именно о шагах один за другим. То есть, вопрос замены Сырского не обсуждается.
"А не говорим, что сегодня мы готовы заменить главкома. Сегодня замена главкома не предвидится", - резюмировал глава государства.
Перезагрузка власти
Напомним, вчера новым главой Офиса президента стал Кирилл Буданов, который ранее возглавлял Главное управление разведки. Ранее Зеленский сообщил, что сам предложил ему эту должность.
Также сегодня Зеленский проинформировал, что первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя ОП.
Если говорить в целом, то буквально в эти часы Зеленский анонсировал масштабную перезагрузку власти. Он отметил, что не планирует останавливаться на изменениях в Кабмине и в областных военных администрациях. По его словам, перезагрузка коснется всей системы - сейчас на очереди оборонный сектор, ГБР и ВСУ.