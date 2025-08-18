Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров

Трехсторонняя встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным состоится только в случае, если переговоры между Зеленским и Трампом сегодня пройдут успешно.

Об этом заявил американский президент во время встречи с Зеленским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на встречу в Белом доме.

"Если сегодня все сложится хорошо, у нас будет трехсторонняя встреча. Если сегодня все сложится хорошо, у нас будет трехсторонняя встреча. И я считаю, что когда мы это сделаем, появится реальный шанс завершить войну", - заявил он.

Трехсторонняя встреча и переговоры на Аляске

Европейские дипломаты подбирают площадку для потенциальной трехсторонней встречи с участием президентов Украины Владимира Зеленского, США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Трамп и Путин провели переговоры 15 августа на Аляске.

Среди возможных требований Путина - признание оккупированных украинских территорий "российскими" в обмен на отвод войск с других направлений; в то же время территориальные вопросы планируют обсуждать только при участии Владимира Зеленского на следующих переговорах.

По данным РБК-Украина, Зеленский готов присоединиться к трехстороннему формату в любой конфигурации, если встреча состоится.