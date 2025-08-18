ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров

Понедельник 18 августа 2025 20:42
UA EN RU
Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Трехсторонняя встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным состоится только в случае, если переговоры между Зеленским и Трампом сегодня пройдут успешно.

Об этом заявил американский президент во время встречи с Зеленским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на встречу в Белом доме.

"Если сегодня все сложится хорошо, у нас будет трехсторонняя встреча. Если сегодня все сложится хорошо, у нас будет трехсторонняя встреча. И я считаю, что когда мы это сделаем, появится реальный шанс завершить войну", - заявил он.

Трехсторонняя встреча и переговоры на Аляске

Европейские дипломаты подбирают площадку для потенциальной трехсторонней встречи с участием президентов Украины Владимира Зеленского, США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Трамп и Путин провели переговоры 15 августа на Аляске.

Среди возможных требований Путина - признание оккупированных украинских территорий "российскими" в обмен на отвод войск с других направлений; в то же время территориальные вопросы планируют обсуждать только при участии Владимира Зеленского на следующих переговорах.

По данным РБК-Украина, Зеленский готов присоединиться к трехстороннему формату в любой конфигурации, если встреча состоится.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Дональд Трамп
Новости
Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров
Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия