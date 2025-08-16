Трамп хочет провести встречу с Зеленским и Путиным 22 августа, - Axios

Президент США Дональд Трамп хочет провести трехстороннюю встречу с лидерами Украины и России уже в следующую пятницу, 22 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

"Трамп сообщил Зеленскому и другим участникам телефонного разговора, что хочет провести трехсторонний саммит "быстро", уже 22 августа", сообщили Axios два источника.

Вскоре после саммита Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В нем он выразил желание "быстро" организовать трехстороннюю встречу.

Отметим, что в ночь с 15 на 16 августа на Аляске состоялся саммит Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Основной темой переговоров была война в Украине и вопрос ее завершения.

Территории в обмен на "мир"

Напомним, что после саммита Трамп и Путин вышли на пресс-конференцию. Они сделали ряд заявлений, но не отвечали на вопросы журналистов.

Через некоторые время Трамп дал интервью каналу Fox News, потом поговорил с Зеленским и европейскими лидерами, а также сделал ряд постов в своих соцсетях.

В частности, в интервью он посоветовал Зеленскому "заключить сделку" с Россией, отметив, что это может быть результатом трехсторонней встречи лидеров Украины, США и России. Он также отметил, что развитие событий зависит от украинского президента.

Также он написал в соцсетях, что "все пришли" к согласию, что лучший способ завершить войну - это мирная сделка, а не соглашение о перемирии.

Помимо этого в СМИ появилась информация о том, что обговорили Трамп и Путин, и что он передал Зеленскому и европейцам.

В частности, СМИ пишут, что Путин готов остановить боевые действия в Запорожской и Херсонской областях в обмен на полный выход ВСУ с Донбасса. Кроме того, американцы считают, что Путин готов говорить о выходе войск РФ из Сумской и Харьковской областей. Однако, как пишут СМИ, Зеленский отказался отдавать Донбасс.

Кроме того, уже известно, что в понедельник президент Украины отправится в Вашингтон, чтобы говорить о завершении войны.

Отметим, что накануне саммита Путина и Трампа, американский лидер говорил, что намерен провести встречу с главой Кремля, а следом организовать трехсторонний саммит.