В ближайшие дни состоятся встречи, которые приблизят тишину для Украины, - Зеленский

В ближайшие дни могут состояться очень весомые встречи, которые должны приблизить тишину для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"В ближайшие дни могут состояться очень весомые встречи - встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Нужно безусловное прекращение огня", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что нужно реальное давление на Россию, чтобы она восприняла или американское предложение прекратить огонь и двигаться к миру, или предложение Украины - "любое, которое действительно может сработать и гарантировать надежное, немедленное и безусловное прекращение огня, а затем - достойный мир и гарантии безопасности".

"Дипломатия должна сработать. И мы делаем все для того, чтобы дипломатия стала действительно содержательной и наконец сработала. Наконец-то", - добавил президент.