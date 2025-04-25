ua en ru
Пт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В ближайшие дни состоятся встречи, которые приблизят тишину для Украины, - Зеленский

Пятница 25 апреля 2025 21:53
UA EN RU
В ближайшие дни состоятся встречи, которые приблизят тишину для Украины, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ближайшие дни могут состояться очень весомые встречи, которые должны приблизить тишину для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"В ближайшие дни могут состояться очень весомые встречи - встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Нужно безусловное прекращение огня", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что нужно реальное давление на Россию, чтобы она восприняла или американское предложение прекратить огонь и двигаться к миру, или предложение Украины - "любое, которое действительно может сработать и гарантировать надежное, немедленное и безусловное прекращение огня, а затем - достойный мир и гарантии безопасности".

"Дипломатия должна сработать. И мы делаем все для того, чтобы дипломатия стала действительно содержательной и наконец сработала. Наконец-то", - добавил президент.

Мирные планы США, Европы и Украины

Напомним, сегодня Reuters опубликовало "мирный план" США. В частности, согласно идее Вашингтона, он признает Крым российским на юридическом уровне.

Также план США предусматривает, что Украина откажется от стремления стать частью НАТО.

В то же время Украина и европейские страны передали США свои идеи по завершению войны с Россией. Так они ответили на "мирный план" президента США Дональда Трампа.

Совместный мирный план Украины и Европы содержит четыре пункта: прекращение огня, гарантии безопасности для Украины, вопрос территорий и экономика.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Мирные переговоры Перемирие России и Украины Режим прекращения огня Война в Украине
NEWS
Мы готовы купить: Зеленский поручил получить согласие США по Patriot для Украины
Мы готовы купить: Зеленский поручил получить согласие США по Patriot для Украины
DAILY
Возвращались в ад: в 2022-м работники ЧАЭС добровольно уходили в оккупацию
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Возвращались в ад: в 2022-м работники ЧАЭС добровольно уходили в оккупацию