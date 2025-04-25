В ближайшие дни состоятся встречи, которые приблизят тишину для Украины, - Зеленский
В ближайшие дни могут состояться очень весомые встречи, которые должны приблизить тишину для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"В ближайшие дни могут состояться очень весомые встречи - встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Нужно безусловное прекращение огня", - сказал Зеленский.
Он также отметил, что нужно реальное давление на Россию, чтобы она восприняла или американское предложение прекратить огонь и двигаться к миру, или предложение Украины - "любое, которое действительно может сработать и гарантировать надежное, немедленное и безусловное прекращение огня, а затем - достойный мир и гарантии безопасности".
"Дипломатия должна сработать. И мы делаем все для того, чтобы дипломатия стала действительно содержательной и наконец сработала. Наконец-то", - добавил президент.
Мирные планы США, Европы и Украины
Напомним, сегодня Reuters опубликовало "мирный план" США. В частности, согласно идее Вашингтона, он признает Крым российским на юридическом уровне.
Также план США предусматривает, что Украина откажется от стремления стать частью НАТО.
В то же время Украина и европейские страны передали США свои идеи по завершению войны с Россией. Так они ответили на "мирный план" президента США Дональда Трампа.
Совместный мирный план Украины и Европы содержит четыре пункта: прекращение огня, гарантии безопасности для Украины, вопрос территорий и экономика.
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