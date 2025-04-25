Трамп хочет уступок, Зеленский отвечает. Каковы новые детали мирных планов для Украины

Благодаря утечкам в западных СМИ, похоже, окончательно ясны основные параметры обсуждений прекращения войны Украине. Сегодня агентство Reuters опубликовало полный план президента США Дональда Трампа и ответ на него от Украины и европейских союзников.

О том, что именно предлагают оба варианта, - в материале РБК-Украина .

Главное:

Что предлагает мирный план Трампа?

Каким мирным планом ответила Украина и Европа?

В чем основные различия между двумя планами?

Что о мирных инициативах говорят Трамп и Зеленский?

Акцент на территориях: какой мирный план предлагает Трамп

Параметры американского плана просочились в медиа буквально сразу после встречи в Париже 17 апреля, на которую предложения Трампа привезли спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Основные моменты публиковали Bloomberg, Axios і The Telegraph. Главный посыл - Вашингтон уже на данном этапе пытается склонить Украину к территориальным уступкам.

В частности, США готовы де-юре признать российскую оккупацию Крыма. И де-факто - оккупацию захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. При этом от российской армии требуется передача Запорожской АЭС (под американский контроль), а также выход из части территорий. Правда, в этом вопросе была путаница - без конкретики приводились то "две территории" в Херсонской области, то какая-то часть Харьковской.

Сегодня агентство Reuters внесло некоторые уточнения в территориальный вопрос. Ниже приводится полный и, как утверждается, окончательный план Трампа.

Прекращение огня. Предлагается полное прекращение огня. После чего Украина и Россия должны немедленно приступить к переговорам о его технической имплементации.

Гарантии безопасности. Без конкретики говорится, что Украина получает надежные гарантии, а гарантами выступит специальная группа европейских стран плюс, возможно, желающие неевропейские страны. Роль США не упоминается.

НАТО и ЕС. От Украины требуют отказаться от вступления в НАТО. При этом она может стремиться к членству в Европейском Союзе.

Территории. США де-юре признают российский контроль над Крымом, де-факто - над захваченной Луганской областью и частями Донецкой, Херсонской и Запорожской. Украина вернет себе территорию в Харьковской области, а также Каховскую дамбу и Запорожскую АЭС с оговоркой, что контролировать и управлять станцией будут США, а электроэнергия с нее будет поставляться на подконтрольную и неподконтрольные части Украины. Кроме того, Украина получит беспрепятственный проход по реке Днепр (здесь, видимо, имеются в виду какие-то уступки России в Херсонской области) и контроль над Кинбурнской косой в Николаевской области.

Экономика. США и Украина реализуют соглашение о добыче полезных ископаемых. В общих чертах говорится, что Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию за военный ущерб. В то же время предлагается отменить американские санкции против России с 2014 года, а также восстановить сотрудничество Вашингтона и Москвы.

Какие условия выдвигают Украина и европейские партнеры

Следующая встреча украинских, американских и европейских переговорщиков прошла 23 апреля в Лондоне. Изначально планировались и контакты на уровне министров иностранных дел. Однако после утечек в западных СМИ официальные лица Украины сделали ряд заявлений, которые в США восприняли как отказ от мирного плана. В результате в Лондоне от администрации Трампа присутствовал только Кит Келлог, а из Вашингтона начали поступать сигналы о возможном выходе из переговорного процесса.

Как заявили в Киеве, переговоры в британской столице были полезными и конструктивными. А президент Владимир Зеленский отметил, что теперь на столе у Трампа есть так же и предложения Украины и европейских партнеров. Сегодня его посланник Уиткофф ездил в Москву на четвертую встречу с Владимиром Путиным. Пока неясно, обсуждались ли новые предложения. Российская сторона подтверждает лишь то, что обсуждалась возможность прямых переговоров с Украиной.

Агентство Reuters также приводит текст украино-европейских предложений, которые стали ответом на "мирный план" Трампа.

Прекращение огня. Украина и Россия берут обязательства по полному и безоговорочному прекращению огня в небе, на суше и на море. И немедленно вступают в переговоры по технической имплементации при участии США и европейских стран. Параллельно готовятся условия для полного мирного соглашения. Режим прекращения огня мониторится под руководством США и при поддержки третьих стран. Россия возвращает депортированных украинских детей, освобождает гражданских узников, проводится обмен пленными по формуле "всех на всех".

Гарантии безопасности. Украина хочет гарантий в том числе от США, аналогичные тем, которые получают члены НАТО согласно ст. 5 о коллективной безопасности. Причем в этом пункте Украина не отказывается от стремления в Альянс и отмечает, что такие гарантии должны быть на время, пока среди союзников нет консенсуса относительно членства в НАТО. Кроме того, не должно быть ограничений для Сил обороны Украины, а страны-гаранты по предложенной США формуле направляют контингенты (без ограничений на присутствие, вооружение и операции). Также Украина сможет продолжать процесс вступления в ЕС.

Территории. Этот пункт почти полностью отвергает предложения США, кроме моментов с ЗАЭС, Каховской дамбой, беспрепятственного прохода по Днепру и контроля над Кинбурнской косой. Украина не готова сейчас обсуждать вопросы Крыма и временно оккупированных территорий. И выдвигает условие - только после полного и безоговорочного прекращения огня. Территориальные переговоры могут начаться на основе действительной на тот момент линии контроля.

Экономика. Украина и США реализуют соглашение о добыче полезных ископаемых. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских активов. Которые будут заморожены до тех пор, пока Россия не возместит военный ущерб. А санкции США должны ослабляться постепенно после достижения устойчивого и могут быть восстановлены, если Москва нарушит мир.

Как комментируют инициативы Трамп и Зеленский

И хотя на сегодня нет официального подтверждения, комментарии американских и украинских официальных лиц не оставляют сомнений в подлинности этих мирных планов.

В частности, Дональд Трамп в недавнем интервью связал российско-украинскую войну с желанием Украины вступить в НАТО, а также заявил, что Крым якобы останется с Россией.

"Крым останется с Россией. И Зеленский это понимает, и все понимают", - отметил он и добавил, что россияне оккупировали полуостров еще при Бараке Обаме и вообще какие могут быть вопросы к Трампу.

По его словам, никто не требует от Украины признавать Крым "российским". Хотя это особо не меняет ситуацию, так как признание незаконной аннексии такой страной как США может повлечь цепную реакцию. По мнению госсекретаря Марко Рубио, своим планом Америка показала "финишную прямую", как Москва и Киев могут завершить военный конфликт.

Также стоит отметить, что Трамп и Рубио после критики Зеленского на прошлой неделе перестали каждый день говорить о выходе из мирного процесса. Президент США сегодня даже опроверг вчерашнее заявление о "собственном дедлайне" в этом вопросе. Но при этом не скрывает раздражение тем, что Украина и Америка на этой неделе не подпишут соглашение о недрах.

Президент Зеленский подчеркивает, что Украина не будет юридически признавать оккупированные территории за Россией. А что касается позиции по НАТО, изложенной в ответе на мирный план Трампа, отметил, что Москва не должна иметь право вето на вступление Украины в Альянс. Хотя не идет речь и о присоединении в обозримой перспективе.

По его словам, гарантии безопасности должны предусматривать контингенты и сильную роль Америки: либо в формате, похожем на отношения США и Израиля, либо в формате ст. 5 договора о НАТО. Он не уточнил, как это может выглядеть, но отметил, что ждет реакцию из Вашингтона.

Зеленский согласен, что Украина не обладает достаточной военной силой, чтобы вернуть Крым. Но настаивает, что не будет обсуждать территориальные вопросы до полного прекращения огня.

"Мы отвечаем, что полное безусловное прекращение огня открывает возможности говорить обо всем. Мы готовы к диалогу в любом формате, с кем-либо в этом формате, в любое время, но только после реального сигнала, что Россия готова к окончанию войны", - добавил он.

Вероятно, скоро позиции сторон прояснятся еще больше. Завтра Трамп прилетит попрощаться с покойным Папой Римским Франциском и уже заявил, что может встретиться с Зеленским. Тот в свою очередь еще не подтвердил поездку в Рим. Но намекнул, что в ближайшие дни могут пройти встречи, которые должны приблизить тишину для Украины.