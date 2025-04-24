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Зеленский ответил на требования Трампа по Крыму: новые предложения лежат на его столе

Киев, Четверг 24 апреля 2025 15:07
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Зеленский ответил на требования Трампа по Крыму: новые предложения лежат на его столе Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В мирном соглашении не может быть ничего, что противоречит Конституции Украины. Новые предложения после встречи в Лондоне 23 апреля лежат на столе у президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом ЮАР.

"Какие компромиссы с территориями и т.д.? Очень важно понимать, США предложили свое видение, в Лондоне была встреча, там была соответствующая стратегия, которую они предложили. Конструктивно наша команда, европейская и представители США поговорили и на бумаге появились соответствующие пункты", - отметил президент.

По словам Зеленского, после плана США (речь идет о предложении признать Крым и часть оккупированных территорий Украины российскими) появились другие предложения и их уже передали Трампу.

"...я считаю, что сегодня этот формат, этот документ находится на столе у Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции, не может быть в любых договоренностях", - заявил глава государства.

Требования США по Крыму

Стоит напомнить, 19 апреля Bloomberg сообщил, что США рассматривают возможность признать Крым российским в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной.

Несколькими днями позже западные СМИ написали, что, по так называемому мирному плану Дональда Трампа, Украине придется признать Крым и другие оккупированные территории частью России, отказаться от НАТО и выполнить другие условия.

22 апреля президент Владимир Зеленский, общаясь с журналистами, четко заявил, что Украина не признает ни одну из своих территорий российскими.

После встречи представителей Украины, Европы и США в Лондоне 23 апреля, на которой не присутствовал госсекретарь Марко Рубио, Трамп пожаловался, что слова Зеленского усложняют процесс мирного урегулирования.

В ответ Зеленский напомнил о Крымской декларации, принятой США во время первого президентства Трампа.

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