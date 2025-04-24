Зеленский ответил на требования Трампа по Крыму: новые предложения лежат на его столе

В мирном соглашении не может быть ничего, что противоречит Конституции Украины. Новые предложения после встречи в Лондоне 23 апреля лежат на столе у президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом ЮАР.

"Какие компромиссы с территориями и т.д.? Очень важно понимать, США предложили свое видение, в Лондоне была встреча, там была соответствующая стратегия, которую они предложили. Конструктивно наша команда, европейская и представители США поговорили и на бумаге появились соответствующие пункты", - отметил президент.

По словам Зеленского, после плана США (речь идет о предложении признать Крым и часть оккупированных территорий Украины российскими) появились другие предложения и их уже передали Трампу.

"...я считаю, что сегодня этот формат, этот документ находится на столе у Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции, не может быть в любых договоренностях", - заявил глава государства.