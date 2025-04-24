Зеленский ответил на требования Трампа по Крыму: новые предложения лежат на его столе
В мирном соглашении не может быть ничего, что противоречит Конституции Украины. Новые предложения после встречи в Лондоне 23 апреля лежат на столе у президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом ЮАР.
"Какие компромиссы с территориями и т.д.? Очень важно понимать, США предложили свое видение, в Лондоне была встреча, там была соответствующая стратегия, которую они предложили. Конструктивно наша команда, европейская и представители США поговорили и на бумаге появились соответствующие пункты", - отметил президент.
По словам Зеленского, после плана США (речь идет о предложении признать Крым и часть оккупированных территорий Украины российскими) появились другие предложения и их уже передали Трампу.
"...я считаю, что сегодня этот формат, этот документ находится на столе у Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции, не может быть в любых договоренностях", - заявил глава государства.
Требования США по Крыму
Стоит напомнить, 19 апреля Bloomberg сообщил, что США рассматривают возможность признать Крым российским в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной.
Несколькими днями позже западные СМИ написали, что, по так называемому мирному плану Дональда Трампа, Украине придется признать Крым и другие оккупированные территории частью России, отказаться от НАТО и выполнить другие условия.
22 апреля президент Владимир Зеленский, общаясь с журналистами, четко заявил, что Украина не признает ни одну из своих территорий российскими.
После встречи представителей Украины, Европы и США в Лондоне 23 апреля, на которой не присутствовал госсекретарь Марко Рубио, Трамп пожаловался, что слова Зеленского усложняют процесс мирного урегулирования.
В ответ Зеленский напомнил о Крымской декларации, принятой США во время первого президентства Трампа.
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