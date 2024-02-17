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В ЕС заявили, что будут производить до 2 млн снарядов для Украины ежегодно

Брюссель, Суббота 17 февраля 2024 09:59
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В ЕС заявили, что будут производить до 2 млн снарядов для Украины ежегодно Фото: еврокомиссар по вопросам финансов Йоханнес Хан (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз сможет производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на еврокомиссара по вопросам финансов Йоханнеса Хана в интервью Augsburger Allgemeine.

По его словам, до марта (когда ЕС обещал передать Украине миллион снарядов), европейские страны смогут передать до полумиллиона боеприпасов.

"Мы уже сможем поставить 500 200 артиллерийских снарядов к намеченной дате - марту", - сказал еврокомиссар.

При этом Ган подчеркнул, что производственные мощности ЕС расширяются, поэтому уже в следующем году смогут производить до 2 млн снарядов.

"До конца года мы будем иметь настолько большие производственные мощности, что сможем производить два миллиона артиллерийских снарядов со следующего года", - добавил он.

Еврокомиссар признал, что ЕС не смог выполнить обещание о миллионе артиллерийских боеприпасов для Украины из-за проблем с производством.

"Боеприпасы всегда производились только в соответствии со спросом. Именно поэтому мы сократили много производственных мощностей в прошлом, и теперь нам приходится наращивать их снова", - отметил Ган.

Миллион снарядов для Украины

Напомним, в начале мая 2023 года Совет ЕС одобрил решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Известно, что страны ЕС не смогли выполнить план полностью. По данным Bloomberg, к марту ЕС сможет предоставить Украине 600 000 боеприпасов.

Сегодня, 1 февраля, во время обращения в Евросовет президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Европа не должна проигрывать глобальную конкуренцию. Он напомнил, что КНДР передает России миллионом снарядов.

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