ua en ru
Вс, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Макрон завтра соберет около 20 европейских лидеров, чтобы послать сигнал Путину

Франция, Воскресенье 25 февраля 2024 20:37
UA EN RU
Макрон завтра соберет около 20 европейских лидеров, чтобы послать сигнал Путину Фото: европейские лидеры соберутся в Париже (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Около 20 европейских лидеров соберутся в Париже, чтобы отправить президенту России Владимиру Путину послание о европейской решимости в отношении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил на завтра, 26 февраля, своих европейских коллег в Елисейский дворец на рабочую встречу, объявленную заранее из-за того, что его советники называют эскалацией российской агрессии за последние несколько недель.

Цель послания - противостоять нарративу Кремля о том, что Россия непременно выиграет войну, которая длится уже третий год.

"Мы хотим послать Путину очень четкий сигнал, что он не победит в Украине. Наша цель - разбить эту идею, которую он хочет, чтобы мы поверили, что он каким-то образом победит", - сообщил один из советников президента.

Напомним, мы писали, что Макрон пригласил европейских лидеров в Париж, чтобы обсудить предложения по помощи разрушенной войной Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Франция
NEWS
Зеленский впервые озвучил потери Украины на войне
Зеленский впервые озвучил потери Украины на войне
DAILY
Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным