Макрон раскритиковал обещание ЕС передать миллион снарядов Украине

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Елисейском дворце по итогам Конференции в поддержку Украины.

"Нужно сказать, что у нас не было этого миллиона боеприпасов. Это, несомненно, было опрометчивым обязательством", - сказал он.

По мнению лидера, "в очень короткой перспективе вы можете предоставить только те боеприпасы, которые у вас есть в наличии или которые вы производите точно в срок.

"Сегодня инициативы, с которыми мы выступили, будут положены на стол, и через десять дней вы получите четкий ответ с серьезной повесткой дня", - добавил президент Франции, уточнив, что не все может быть обнародовано.

Миллион снарядов ЕС для Украины

В марте 2023 года министры обороны и иностранных дел стран ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев - до марта 2024 года. В частности, боеприпасы должны были предоставить семь стран ЕС.

Однако в ноябре прошлого года стало известно, что ЕС не сможет выполнить план в определенный срок. На 1 марта 2024 года у стран ЕС наберется лишь 600 тысяч боеприпасов.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу того, что ЕС поставил Киеву лишь 30% обещанных снарядов до марта 2024 года.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что Украина получит более 1 млн артиллерийских снарядов от стран ЕС до конца текущего года.

По словам еврокомиссара по вопросам финансов Йоханнеса Гана, ЕС сможет производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

О решении проблемы "снарядного голода", где Украине брать боеприпасы и сможет ли Запад обойти Россию - читайте в авторском материале РБК-Украина.

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