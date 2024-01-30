Снарядный голод. Где Украине брать боеприпасы и сможет ли Запад обойти Россию

Европа обещает передать Украине миллион артснарядов к весне, однако уже с осени члены ЕС выражают сомнения в своем плане. Так или иначе, миллион боеприпасов – далеко не вся потребность для того, чтобы выйти в паритет с россиянами. Может ли Запад сразиться в производстве снарядов с Россией – в материале журналистки РБК-Украина Ульяны Безпалько.

При подготовке материала использовались: публикации Defense Express, заявления должностных лиц ЕС, Минстратегпрома Украины, ГУР МО Украины, информация от собеседников в спецслужбах Украины на условиях анонимности и комментарии экспертов Ивана Киричевского и Александра Коваленко.

Эту зиму украинская армия встретила с ощутимым дефицитом боеприпасов. Если летом 2023 года в начале наступательной операции ВСУ могли производить до 7,5 тысяч выстрелов в сутки против 5 тысяч – россиянами, то сейчас, по оценке Королевского института стратегических исследований (RUSI), эта пропорция изменилась не в нашу пользу. Украинские военные выстреливают ежедневно около 2 тысяч боеприпасов, тогда как оккупационные подразделения – в пять раз больше.

Украина в снабжении боеприпасами крайне зависима от западных партнеров. В течение двух лет и Киев, и его союзники сгребали со всех возможных складов снаряды, подходящие к артиллерии советского образца. Однако для многих западных установок, которые с середины 2022 года начали появляться на поле боя, необходимы боеприпасы другого – натовского калибра. Их Украина раньше никогда не производила. А производившие страны не были готовы ни к такой интенсивной артиллерийской войне, ни к такому большому спросу.

Десятилетиями Запад делал небольшие оборонные заказы на артснаряды. Основываясь на доктрине НАТО, они не рассчитывали, что в любом военном конфликте будущего будет такой акцент на артиллерию. Их ставка производилась на бомбы и авиационные средства поражения. НАТО предполагало, что ударная авиация для них станет заменителем артиллерии, объясняет эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский. На все эти факторы накладывается бюрократия и внутриполитические процессы, разворачивающаяся как в Европе, так и в США.

Европа идет на помощь

В правительстве отчитываются о том, что Украина не только производит, но и расширяет номенклатуру производства артиллерийских боеприпасов. Согласно открытым данным, сейчас наш ВПК уже выпускает снаряды 122-мм и 152-мм, а также 220 мм реактивные снаряды с осколочно-фугасной основной частью. Министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин сообщил, что в этом году у нас также начнется серийное производство снарядов 155 "натовского" калибра. Однако оно все равно не позволит закрывать нужды на фронте.

Одна из ключевых преград для масштабирования производства – это большая зависимость от иностранных компонентов и нехватка взрывчатых веществ, в частности пороха. Причем эта проблема характерна для всего западного мира. А запуск и полноценное функционирование пороховых заводов в Украине опасно из-за угрозы российских обстрелов.

Во-вторых, даже в условиях мирного времени развертывание индустрии по изготовлению снарядов требует времени – не менее 1-2 лет, предполагает Киричевский. Потому на этот период Украине нужны эквивалентные поставки боеприпасов извне.

Еще в начале 2023 года Евросоюз пообещал передать Украине миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев, до марта 2024 года. Снабжение должно было идти как из имеющихся запасов, так и через заказы у своих предприятий.

ЕС хочет успеть поставить Украине обещанный миллион снарядов (фото: GettyImages)

Согласно данным Bloomberg, за 7 месяцев Украине было передано лишь 30% от запланированного объема, а именно – ориентировочно 300 тысяч боеприпасов. Они были поставлены в рамках реализации первой части плана, когда снаряды поступали непосредственно со складов стран-членов ЕС.

Уже осенью отдельные чиновники ЕС и его членов начали публично признавать, что реализация их обязательств перед Украиной находится под угрозой. Некоторые страны, как писало Bloomberg в октябре, обратились во внешнеполитический отдел ЕС с просьбой продлить сроки поставки артснарядов.

По оценкам оборонного ведомства Эстонии на февраль 2023 года, максимальная мощность Европы составляла 300 тысяч артиллерийских боеприпасов в год. В то же время, один из крупных производителей боеприпасов, норвежская компания Nammo осенью сообщала, что Европа способна производить до 500 тысяч боеприпасов. На показатель миллиона промышленность блока планирует выйти только в 2024 году, заявляла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Не все из производимых в Европе снарядов могут быть направлены в Украину. Часть остается внутри блока для пополнения собственных складов. И около 40%, по словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, идет другим заказчикам согласно заключенным контрактам. Их невыполнение влечет штрафы и удар по репутации оборонных компаний.

К тому же быстрому развертыванию производства препятствуют и проблемы с цепочками поставок, и высокие цены на сырье, и дефицит высококвалифицированных специалистов. То есть, с одной стороны, индустрия Европы действительно работает над наращиванием производства, и с другой – этих усилий пока все равно недостаточно, чтобы закрывать потребности и Украины, и Европы, и других внеблоковых покупателей. На все это накладываются лишние политические противоречия, которые имеют место внутри ЕС, считает Киричевский.

"Это странная история, когда каждая из стран Запада отдельно поставляет снаряды, но скинуться "в складчину" в рамках единой программы они не могут. Хотя руководство Евросоюза придумало этот проект для объединения усилий, а не распыления", – говорит собеседник.

Ранее в этом месяце официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что к концу декабря 2023-го Украине передали более 300 тысяч боеприпасов, плюс еще 180 тысяч снарядов в процессе производства и поставок. То есть цель – передать еще 700 тысяч за два месяца, которые должны поступать с производства.

Последние заявления официальных лиц ЕС выглядят более оптимистично. Европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в январе выразил уверенность, что блок может выполнить свои обязательства перед Украиной до весны. Для этого, по его мнению, следует сократить экспорт в страны, не входящие в Евросоюз. Представитель Еврокомиссии по вопросам оборонной промышленности Йоханна Бернсель тоже недавно сказала, что европейская промышленность уже имеет производственные мощности, "которые значительно превышают миллион артиллерийских снарядов". И потому, по ее словам, блок сможет сделать миллион снарядов для Украины до весны.

"В ЕС обсуждался вариант – докупить снаряды у Турции, чтобы выполнить обязательства перед Украиной. Турция – это крупный производитель снарядов 155 мм. Но Франция и Греция выступили против: мол, нельзя приобщать к этому проекту страны вне ЕС. Промышленный протекционизм в действии, но боеприпасов нет", – объяснил Киричевский.

Возможно, приближение условного дедлайна, в конце концов, заставило или еще заставит ЕС отойти от этой позиции и закупить часть боеприпасов у стран, находящихся вне блока. Но сейчас ситуация выглядит так, что Украина едва ли получит обещанные снаряды до марта, разве что с задержкой в несколько месяцев.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что во время открытия Коалиции артиллерии, которое состоялось 18 января в Париже, представители 22 стран-участниц выработали консолидированную позицию по обеспечению потребностей Вооруженных сил Украины в определенных образцах артиллерийского вооружения.

"В ходе заседаний Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате

Рамштайн, министры оборонных ведомств государств-партнеров высказали

заверение в поддержке Украины настолько долго, насколько это будет необходимо, в частности, продолжение предоставления артиллерийских боеприпасов. Вместе с тем, некоторые государства-доноры подчеркивают нераспространение в открытых источниках информации о поставке ими военной помощи", – отметили в МО, отвечая на вопросы о нашей потребности в артснарядах и ожиданиях от западной помощи.

Запад против России и ее "террористического аутсорсинга"

Главным донором боеприпасов для ВСУ остаются США. С начала великой войны Вашингтон поставил Киеву более 2 миллионов 155-мм артиллерийских боеприпасов – в основном из запасов. По объему производства Штаты несколько уступают Евросоюзу.

США быстро увеличивают объемы производства 155 мм боеприпасов (фото: US Department of Defense)

К началу российского вторжения американцы производили 14-15 тысяч снарядов 155 калибра в месяц, соответственно – 180 тысяч в год. Но уже в сентябре они достигли показателя в 28 тысяч боеприпасов в месяц, хотя сначала Пентагон намеревался выйти на отметку в 24 тысячи боеприпасов только к концу 2023 года. Удвоить объемы Штатам фактически удалось за восемь месяцев. В общей сложности план Вашингтона предусматривает выход на 60 тысяч 155-мм боеприпасов в месяц в 2024 году, на 80 тысяч – в 2025, на 100 тысяч – в 2026 году. Хотя очень похоже на то, что США смогут достичь этих показателей раньше определенных сроков.

Одна из проблем в Штатов состоит в том, что их вертикаль производства боеприпасов рассредоточена по разным заводам, обращает внимание Киричевский. То есть один снаряд фактически собирают на территории разных комплексов, это растягивает производственный цикл на недели исключительно из-за логистики. Эксперт предположил: вероятно, у предприятий сейчас нет времени перестраивать работу, поэтому они могут идти только путем наращивания производительности на отдельных звеньях. И это у них, очевидно, получается.

Однако сейчас активные поставки из США тормозятся из-за противоречий между лагерями республиканцев и демократов. Пентагон не может передавать снаряды, потому что Конгресс все еще спорит о выделении финансирования для помощи Украине. Часть предусмотренных средств должна пойти на замещение вооружения и боеприпасов на складах армии США. Поэтому все эти факторы привели к тому, что сейчас Украина на поле боя столкнулась с серьезным режимом экономии снарядов. Хотя и в самой России дела обстоят далеко не гладко.

Она унаследовала от Союза достаточно масштабные производственные мощности и запасы боеприпасов. Осенью эстонская разведка сообщала, что Москва имеет в своем арсенале 4 миллиона артиллерийских снарядов. В то же время в ГУР МО Украины считают, что российская "оборонка" сейчас способна поставлять около 2 миллионов снарядов в крупных калибрах – 122 мм и 152 мм – в год. Однако непонятно, включает ли эта цифра количество восстановленных боеприпасов.

Весной в российской экспертной среде сочли, что при максимальной загрузке всех заводов они смогут производить в год только 900 тысяч боеприпасов для артиллерии в калибре 122- и 152-мм. Остальное можно обеспечить разве что за счет восстановления старых снарядов.

Два миллиона боеприпасов в год позволяют противнику снабжать до 5500 выстрелов в сутки. То есть собственное производство отнюдь не покрывает потребности оккупационных формирований на фронте.

"Технологические возможности их предприятий ограничены. Для этого им нужно открывать новые линии производства, новые станки. А у них все мощности остались еще со времен Союза, современное оборудование из-за санкций они получать не могут. Кроме того, в России недостаточное производство порохов. Например, они получают от Казахстана и Узбекистана хлопковую целлюлозу, которая используется для производства взрывчатых веществ – порохов. Также Россия пытается получить порохи от Китая", – пояснил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Нехватку готовых снарядов Кремль тоже пытается компенсировать за счет внешних поставок. Сначала Москва вывезла почти все снаряды со складов Белоруссии. Затем пыталась привезти их из Ирана, а теперь договорилась с КНДР.

По данным ГУР, самые активные поставки боеприпасов с территории Северной Кореи осуществлялись в течение сентября, октября и ноября. Объем артснарядов 122 и 152 мм, который отправил России Пхеньян, мог достичь миллиона. И это в значительной степени объясняет, как противнику сейчас удалось нарастить интенсивность стрельбы, по сравнению с летом 2023 года.

Украинские аналитики предполагают, что количество в миллион может быть завышено. По словам Коваленко, была информация о передаче России тысячи контейнеров от КНДР с разной номенклатурой, в частности, эта информация подтверждалась и разведкой США.

"Тысяча контейнеров 152 калибра – это примерно 200-300 тысяч выстрелов. Если мы говорим о других калибрах, например – 122 мм – там может быть больше. Если говорить о 122 мм реактивных снарядах – то значительно меньше. Если бы России отправили именно миллион снарядов, то она бы сейчас осуществляла обстрелы совсем другой интенсивности", – рассуждает Коваленко.

Источники издания в спецслужбах говорят, что, в отличие от КНДР, Иран в целом поставил России не более 250 тысяч снарядов. И сейчас активные поставки снарядов из Тегерана не фиксируются.

Оценить даже приблизительные объемы производства снарядов в КНДР очень сложно. Северная Корея на протяжении десятилетий не участвовала в боевых действиях, поэтому все произведенные боеприпасы уходили на склады и хранения.

"К тому же у Северной Кореи с ресурсами тоже плохо. Их ситуация для производства снарядов вряд ли более благоприятна, чем у нас. Им необходимы энергоносители от северного соседа, чтобы эти снаряды клепать. Поэтому я могу предположить, что россияне просто предоставляют КНДР необходимое сырье для производства боеприпасов на своих мощностях – эдакий террористический аутсорсинг", – рассказал Киричевский.

Кроме того, из фото, которые публиковали сами же россияне в соцсетях, можно сделать вывод, что снаряды, поставленные из КНДР, достаточно сомнительного качества. Местами на них виднеется ржавчина. Соответственно, они хранились либо слишком долго, либо в очень плохих условиях. У них меньше точность и дальность, чем в боеприпасах из российского ВПК.

В российских соцсетях жалуются на качество снарядов из КНДР (фото: из российских провоенных пабликов)

"У них разного типа порохи, они не соблюдают требования качественного производства и хранения этих снарядов. Если говорить о боеприпасах 152 калибра, то они обнаруживаются и 152.2 мм или 152.4 мм. То есть снаряд из одной и той же партии может иметь такие отклонения. Это все в свою очередь влияет на качество выстрелов, увеличивает риск разрыва стволов или неотработки самого боеприпаса", – рассказал Коваленко.

Выходит, что весь ВПК США и ЕС в сумме может производить менее миллиона артснарядов крупных калибров в год в противовес российским 2 миллионам. Однако, в отличие от Москвы, Запад за последние годы реально наращивает мощности и сохраняет потенциал для дальнейшего масштабирования.

"В то время как у России возможностей для такого наращивания нет. С 2022 года она его увеличила не в разы в общем от своих мощностей. Они наращивали это производство согласно их мощностям. Их мощности составляли 1,7 миллиона еще после распада Союза, просто ежегодно они не производили такое количество снарядов. Они выпускали 600-650 тысяч, но предел – это 1,7 миллиона. В то время как у стран Запада этого максимального потолка нет – они могут увеличивать и дальше", – считает Коваленко.

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Натовские снаряды, которые Европа обещает поставить до весны – это лишь частичная потребность Украины. Миллион боеприпасов в год – это около 2,8 тысяч в сутки. В то время как для паритета с россиянами нужно не менее 10 тысяч в день или 3,6 миллиона боеприпасов в год.

Однако артиллерия "натовского" калибра в строю Сил обороны Украины может составлять 2/4 или 1/3, предположил Киричевский. Это означает, что недостаток "натовских" боеприпасов можно диверсифицировать за счет советских снарядов из стран Восточной Европы. В частности – из Болгарии, где теперь в несколько смен собирают такие боеприпасы, уточнил собеседник. Хотя он признает: для нас это не выход, а просто лучший из худших вариантов.

Еще одним из решений может стать компенсация недостатка артиллерийского огня за счет расширения производства FPV-дронов. На декабрь Украина производила уже более 50 тысяч таких БПЛА. А за весь 2024 год правительство ставит целью закупить миллион таких дронов у украинской промышленности.