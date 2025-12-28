ua en ru
Вс, 28 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

ДТЭК обновил графики для Киева на сегодня: как теперь действуют

Киев, Воскресенье 28 декабря 2025 13:02
UA EN RU
ДТЭК обновил графики для Киева на сегодня: как теперь действуют Иллюстративное фото: в Киеве изменили графики отключений света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Из-за сложной ситуации в энергетической системе после очередного обстрела РФ в Киеве продолжают действовать графиковые и экстренные отключения света в воскресенье, 28 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В частности, по состоянию на 12:50 в столице для ряда групп были увеличены объемы отключения энергоснабжения на несколько часов.

Стоит заметить, что графики действуют для жителей правого берега города, а вот на левом все еще продолжаются экстренные отключения.

Какие графики действовали утром

Графики по состоянию на 13:00

Напомним, вице-премьер-министра по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы ранее заявил, что до конца суток 28 декабря отопление появится во всех домах Киева, в большинстве уже вернули.

"Продолжается ликвидация последствий обстрелов Киева и Киевской области. Коммунальщики, энергетики, аварийные службы работают непрерывно - и днем, и ночью, чтобы как можно быстрее вернуть в дома людей тепло, воду и электроснабжение", - сообщил Кулеба.

Обстрел Киева 27 декабря

Вчера российская армия осуществила по Украине массированный комбинированный обстрел, использовав ракеты различных типов и ударные беспилотники.

Основной удар РФ был направлен на Киев и Киевскую область. В столице последствия атаки зафиксировали сразу в семи районах, при этом обстрелы происходили в две волны.

Подробнее о событиях - в материале РБК-Украина.

По состоянию на утро воскресенья, 28 декабря, ситуация с энергоснабжением в Киеве остается напряженной. На правобережье действуют графики отключений электроэнергии, тогда как на левом берегу уже более суток продолжаются аварийные обесточивания.

Также на левом берегу столицы из-за проблем с энергоснабжением сегодня было временно изменено движение электротранспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ДТЭК Графики отключения света Блэкаут Отключения света
Новости
Подтягивают резервы из Вербового. В ВСУ объяснили, почему России важно взять Гуляйполе
Подтягивают резервы из Вербового. В ВСУ объяснили, почему России важно взять Гуляйполе
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну