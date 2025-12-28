ДТЭК обновил графики для Киева на сегодня: как теперь действуют
Из-за сложной ситуации в энергетической системе после очередного обстрела РФ в Киеве продолжают действовать графиковые и экстренные отключения света в воскресенье, 28 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
В частности, по состоянию на 12:50 в столице для ряда групп были увеличены объемы отключения энергоснабжения на несколько часов.
Стоит заметить, что графики действуют для жителей правого берега города, а вот на левом все еще продолжаются экстренные отключения.
Какие графики действовали утром
Графики по состоянию на 13:00
Напомним, вице-премьер-министра по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы ранее заявил, что до конца суток 28 декабря отопление появится во всех домах Киева, в большинстве уже вернули.
"Продолжается ликвидация последствий обстрелов Киева и Киевской области. Коммунальщики, энергетики, аварийные службы работают непрерывно - и днем, и ночью, чтобы как можно быстрее вернуть в дома людей тепло, воду и электроснабжение", - сообщил Кулеба.
Обстрел Киева 27 декабря
Вчера российская армия осуществила по Украине массированный комбинированный обстрел, использовав ракеты различных типов и ударные беспилотники.
Основной удар РФ был направлен на Киев и Киевскую область. В столице последствия атаки зафиксировали сразу в семи районах, при этом обстрелы происходили в две волны.
Подробнее о событиях - в материале РБК-Украина.
По состоянию на утро воскресенья, 28 декабря, ситуация с энергоснабжением в Киеве остается напряженной. На правобережье действуют графики отключений электроэнергии, тогда как на левом берегу уже более суток продолжаются аварийные обесточивания.
Также на левом берегу столицы из-за проблем с энергоснабжением сегодня было временно изменено движение электротранспорта.