Перебои со светом на левом берегу Киева: как курсирует электротранспорт и какие маршруты изменены

Киев, Воскресенье 28 декабря 2025 11:00
UA EN RU
Перебои со светом на левом берегу Киева: как курсирует электротранспорт и какие маршруты изменены Иллюстративное фото: в Киеве из-за перебоев со светом изменили движение электротранспорта (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

На левом берегу Киева из-за проблем с энергоснабжением сегодня было временно изменено движение электротранспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

На отдельных участках левобережной части города движение электротранспорта организовано:

Трамвайные маршруты:

  • №№ 8, 32 - по собственной схеме;
  • № 27 - ст. м. "Позняки" - просп. Воскресенский;
  • № 22 - просп. Воскресенский - Дарницкое депо;
  • № 29 - ст. м. "Лесная" - ст. м. "Позняки";
  • №№ 28, 35 - ст. м. "Лесная" - просп. Воскресенский.

Троллейбусные маршруты:

  • № 30 - ул. Кадетский Гай - ст. м. "Почайна";
  • № 31 - ст. м. "Лукьяновская" - ст. м. "Почайна";
  • № 47 - ст. м. "Минская" - ул. Александра Архипенко - ст. м. "Почайна";
  • № 50 - пл. "Лыбедская" - пл. "Дарницкая".

По данным КГГА, работа на других маршрутах жилого массива Троещина временно приостановлена. Также для обеспечения перевозок пассажиров на отдельных участках работы электротранспорта организовано движение временных автобусных маршрутов.

На трамвайных маршрутах:

  • № 28-Т - ул. Милославская - пл. "Дарницкая";
  • № 4-Т - ул. Милославская - ст. "Радужная";
  • № 29-Т - ст. м. "Бориспольская" - пл. "Дарницкая".

На троллейбусных маршрутах:

  • № 50-ТРК - ул.Милославская - пл. "Дарницкая";
  • № 37-ТР - ул. Милославская - ст. м. "Лесная";
  • № 30-ТР - ул. Милославская - ст. м. "Почайна";
  • № 31-ТР - ул. Милославская - ст. м. "Почайна";
  • № 29-ТР - пл. "Дарницкая" - зал. ст. "Куреневка".

Обстрел Киева 27 декабря

Вчера российские войска нанесли по Украине масштабный комбинированный удар, применив ракеты разных типов и ударные дроны.

Главным направлением атаки РФ были Киев и Киевская область - в столице последствия зафиксировали сразу в семи районах города. Россияне атаковали регион двумя волнами.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

По состоянию на утро воскресенья, 28 декабря, в Киеве ситуация с энергоснабжением остается сложной. В частности, на правом берегу столицы сейчас действуют графики отключения света, а вот на левом - уже более суток экстренные отключения.

