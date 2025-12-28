Перебои со светом на левом берегу Киева: как курсирует электротранспорт и какие маршруты изменены
На левом берегу Киева из-за проблем с энергоснабжением сегодня было временно изменено движение электротранспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
На отдельных участках левобережной части города движение электротранспорта организовано:
Трамвайные маршруты:
- №№ 8, 32 - по собственной схеме;
- № 27 - ст. м. "Позняки" - просп. Воскресенский;
- № 22 - просп. Воскресенский - Дарницкое депо;
- № 29 - ст. м. "Лесная" - ст. м. "Позняки";
- №№ 28, 35 - ст. м. "Лесная" - просп. Воскресенский.
Троллейбусные маршруты:
- № 30 - ул. Кадетский Гай - ст. м. "Почайна";
- № 31 - ст. м. "Лукьяновская" - ст. м. "Почайна";
- № 47 - ст. м. "Минская" - ул. Александра Архипенко - ст. м. "Почайна";
- № 50 - пл. "Лыбедская" - пл. "Дарницкая".
По данным КГГА, работа на других маршрутах жилого массива Троещина временно приостановлена. Также для обеспечения перевозок пассажиров на отдельных участках работы электротранспорта организовано движение временных автобусных маршрутов.
На трамвайных маршрутах:
- № 28-Т - ул. Милославская - пл. "Дарницкая";
- № 4-Т - ул. Милославская - ст. "Радужная";
- № 29-Т - ст. м. "Бориспольская" - пл. "Дарницкая".
На троллейбусных маршрутах:
- № 50-ТРК - ул.Милославская - пл. "Дарницкая";
- № 37-ТР - ул. Милославская - ст. м. "Лесная";
- № 30-ТР - ул. Милославская - ст. м. "Почайна";
- № 31-ТР - ул. Милославская - ст. м. "Почайна";
- № 29-ТР - пл. "Дарницкая" - зал. ст. "Куреневка".
Обстрел Киева 27 декабря
Вчера российские войска нанесли по Украине масштабный комбинированный удар, применив ракеты разных типов и ударные дроны.
Главным направлением атаки РФ были Киев и Киевская область - в столице последствия зафиксировали сразу в семи районах города. Россияне атаковали регион двумя волнами.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
По состоянию на утро воскресенья, 28 декабря, в Киеве ситуация с энергоснабжением остается сложной. В частности, на правом берегу столицы сейчас действуют графики отключения света, а вот на левом - уже более суток экстренные отключения.