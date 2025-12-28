Перебои со светом на левом берегу Киева: как курсирует электротранспорт и какие маршруты изменены

На левом берегу Киева из-за проблем с энергоснабжением сегодня было временно изменено движение электротранспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

По данным КГГА, работа на других маршрутах жилого массива Троещина временно приостановлена. Также для обеспечения перевозок пассажиров на отдельных участках работы электротранспорта организовано движение временных автобусных маршрутов.

Обстрел Киева 27 декабря

Вчера российские войска нанесли по Украине масштабный комбинированный удар, применив ракеты разных типов и ударные дроны.

Главным направлением атаки РФ были Киев и Киевская область - в столице последствия зафиксировали сразу в семи районах города. Россияне атаковали регион двумя волнами.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

По состоянию на утро воскресенья, 28 декабря, в Киеве ситуация с энергоснабжением остается сложной. В частности, на правом берегу столицы сейчас действуют графики отключения света, а вот на левом - уже более суток экстренные отключения.