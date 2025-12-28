С графиками и экстренно: как сегодня в Киеве выключают свет

В Киеве сегодня на правом берегу будут действовать графики отключений света, а вот на левом - все еще продолжаются экстренные отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Напомним, по указанию "Укрэнерго" в Украине сегодня действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Они касаются как бытовых, так и промышленных потребителей.

Однако в Киеве после вчерашней атаки РФ ситуация с энергоснабжением остается сложной.

Графики отключений света для правого берега Киева на сегодня