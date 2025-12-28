С графиками и экстренно: как сегодня в Киеве выключают свет
В Киеве сегодня на правом берегу будут действовать графики отключений света, а вот на левом - все еще продолжаются экстренные отключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Напомним, по указанию "Укрэнерго" в Украине сегодня действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Они касаются как бытовых, так и промышленных потребителей.
Однако в Киеве после вчерашней атаки РФ ситуация с энергоснабжением остается сложной.
Графики отключений света для правого берега Киева на сегодня
- Подгруппа 1.1 отключение: с 00:00 до 04:30, с 11:00 до 15:00, с 21:30 до 24:00
- Подгруппа 1.2 отключение: с 00:00 до 04:30, с 11:00 до 15:00, с 21:30 до 24:00
- Подгруппа 2.1 отключение: с 00:00 до 04:30, с 11:00 до 15:00, с 21:30 до 24:00
- Подгруппа 2.2 отключение: с 00:00 до 04:30, с 11:00 до 15:00, с 21:30 до 24:00
- Подгруппа 3.1 отключение: с 04:00 до 08:00, с 14:30 до 18:30
- Подгруппа 3.2 отключение: с 04:00 до 08:00, с 14:30 до 18:30
- Подгруппа 4.1 отключение: с 04:00 до 08:00, с 14:30 до 18:30
- Подгруппа 4.2 отключение: с 04:00 до 08:00, с 14:30 до 18:30
- Подгруппа 5.1 отключение: с 00:00 до 01:30, с 07:30 до 11:30, с 18:00 до 22:00
- Подгруппа 5.2 отключение: с 00:00 до 01:30, с 07:30 до 11:30, с 18:00 до 22:00
- Подгруппа 6.1 отключение: с 00:00 до 00:30, с 07:30 до 11:30, с 18:00 до 22:00
- Подгруппа 6.2 отключение: с 00:00 до 00:30, с 18:00 до 22:00
Масштабная атака РФ на Украину 27 декабря
В ночь на 27 декабря и утром российские войска нанесли по Украине масштабный комбинированный удар, применив ракеты разных типов и ударные дроны.
В Министерстве энергетики сообщили, что под вражеский огонь попали объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Киеве и области. В результате атаки серьезные повреждения получили подстанции, воздушные линии электропередачи и отдельные генерирующие мощности.
Главным направлением атаки РФ были Киев и Киевская область - в столице последствия зафиксировали сразу в семи районах города.
