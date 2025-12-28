ua en ru
Вс, 28 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

С графиками и экстренно: как сегодня в Киеве выключают свет

Киев, Воскресенье 28 декабря 2025 10:16
UA EN RU
С графиками и экстренно: как сегодня в Киеве выключают свет Иллюстративное фото: в Киеве сегодня выключают свет (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве сегодня на правом берегу будут действовать графики отключений света, а вот на левом - все еще продолжаются экстренные отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Напомним, по указанию "Укрэнерго" в Украине сегодня действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Они касаются как бытовых, так и промышленных потребителей.

Однако в Киеве после вчерашней атаки РФ ситуация с энергоснабжением остается сложной.

Графики отключений света для правого берега Киева на сегодня

  • Подгруппа 1.1 отключение: с 00:00 до 04:30, с 11:00 до 15:00, с 21:30 до 24:00
  • Подгруппа 1.2 отключение: с 00:00 до 04:30, с 11:00 до 15:00, с 21:30 до 24:00
  • Подгруппа 2.1 отключение: с 00:00 до 04:30, с 11:00 до 15:00, с 21:30 до 24:00
  • Подгруппа 2.2 отключение: с 00:00 до 04:30, с 11:00 до 15:00, с 21:30 до 24:00
  • Подгруппа 3.1 отключение: с 04:00 до 08:00, с 14:30 до 18:30
  • Подгруппа 3.2 отключение: с 04:00 до 08:00, с 14:30 до 18:30
  • Подгруппа 4.1 отключение: с 04:00 до 08:00, с 14:30 до 18:30
  • Подгруппа 4.2 отключение: с 04:00 до 08:00, с 14:30 до 18:30
  • Подгруппа 5.1 отключение: с 00:00 до 01:30, с 07:30 до 11:30, с 18:00 до 22:00
  • Подгруппа 5.2 отключение: с 00:00 до 01:30, с 07:30 до 11:30, с 18:00 до 22:00
  • Подгруппа 6.1 отключение: с 00:00 до 00:30, с 07:30 до 11:30, с 18:00 до 22:00
  • Подгруппа 6.2 отключение: с 00:00 до 00:30, с 18:00 до 22:00

Масштабная атака РФ на Украину 27 декабря

В ночь на 27 декабря и утром российские войска нанесли по Украине масштабный комбинированный удар, применив ракеты разных типов и ударные дроны.

В Министерстве энергетики сообщили, что под вражеский огонь попали объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Киеве и области. В результате атаки серьезные повреждения получили подстанции, воздушные линии электропередачи и отдельные генерирующие мощности.

Главным направлением атаки РФ были Киев и Киевская область - в столице последствия зафиксировали сразу в семи районах города.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Графики отключения света Отключения света Блэкаут
Новости
Графики отключений света в Украине на сегодня: список по областям
Графики отключений света в Украине на сегодня: список по областям
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну