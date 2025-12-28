ДТЕК оновив графіки для Києва на сьогодні: як тепер діють

Через складну ситуацію в енергетичній системі після чергового обстрілу РФ у Києві продовжують діяти графікові та екстрені відключення світла у неділю, 28 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зокрема, станом на 12:50 у столиці для низки груп було збільшено обсяги відключення енергопостачання на декілька годин.

Варто зауважити, що графіки діють для жителів правого берега міста, а ось на лівому все ще тривають екстрені відключення.

Які графіки діяли зранку

Графіки станом на 13:00

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексія Кулеби раніше заявив, що до кінця доби 28 грудня опалення з'явиться у всіх будинках Києва, у більшості вже повернули.

"Триває ліквідація наслідків обстрілу Києва та Київської області. Комунальники, енергетики, аварійні служби працюють безперервно - і вдень, і вночі, щоб якнайшвидше повернути в домівки людей тепло, воду та електропостачання", - повідомив Кулеба.