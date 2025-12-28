ua en ru
ДТЕК оновив графіки для Києва на сьогодні: як тепер діють

Київ, Неділя 28 грудня 2025 13:02
ДТЕК оновив графіки для Києва на сьогодні: як тепер діють Ілюстративне фото: у Києві змінили графіки відключень світла (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Через складну ситуацію в енергетичній системі після чергового обстрілу РФ у Києві продовжують діяти графікові та екстрені відключення світла у неділю, 28 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зокрема, станом на 12:50 у столиці для низки груп було збільшено обсяги відключення енергопостачання на декілька годин.

Варто зауважити, що графіки діють для жителів правого берега міста, а ось на лівому все ще тривають екстрені відключення.

Які графіки діяли зранку

Графіки станом на 13:00

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексія Кулеби раніше заявив, що до кінця доби 28 грудня опалення з'явиться у всіх будинках Києва, у більшості вже повернули.

"Триває ліквідація наслідків обстрілу Києва та Київської області. Комунальники, енергетики, аварійні служби працюють безперервно - і вдень, і вночі, щоб якнайшвидше повернути в домівки людей тепло, воду та електропостачання", - повідомив Кулеба.

Обстріл Києва 27 грудні

Учора російська армія здійснила по Україні масований комбінований обстріл, використавши ракети різних типів та ударні безпілотники.

Основний удар РФ був спрямований на Київ і Київську область. У столиці наслідки атаки зафіксували одразу в семи районах, при цьому обстріли відбувалися у дві хвилі.

Докладніше про події - у матеріалі РБК-Україна.

Станом на ранок неділі, 28 грудня, ситуація з енергопостачанням у Києві залишається напруженою. На правобережжі діють графіки відключень електроенергії, тоді як на лівому березі вже понад добу тривають аварійні знеструмлення.

Також на лівому березі столиці через проблеми з енергопостачанням сьогодні було тимчасово змінено рух електротранспорту.

