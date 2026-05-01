ДШВ сорвали очередной штурм оккупантов по газовой трубе на Сумщине (видео)

В Сумской области российские оккупанты в очередной раз пытались штурмовать позиции украинских войск по газовой трубе. Однако попытка оказалась неудачной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 71 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Шестеро российских военных пытались использовать газовую трубу, чтобы приблизиться к позициям украинских бойцов. Однако еще на подходе их начали выявлять и уничтожать в поле.

Первого ликвидировал FPV-дрон. Дальнейшую группу накрыла артиллерия прямо на открытой местности, когда те пытались рассредоточиться.

Часть, выжившая после ударов, попыталась спрятаться среди деревьев, но была обезврежена средствами поражения, в частности славнозвездным дроном Vampire.

В результате ворохий штурм был полностью сорван, а вся группа оккупантов - уничтожена.

В ДШВ также рассказали, что 1 мая оккупанты в очередной раз объявили о "захвате" населенного пункта Корчаковка на Сумщине и "перемалывании" украинской обороны.

"Так вот вам пример, чем такие заявления заканчиваются в реальной жизни", - отметили украинские бойцы в заметке под видео.