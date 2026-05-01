ДШВ сорвали очередной штурм оккупантов по газовой трубе на Сумщине (видео)
В Сумской области российские оккупанты в очередной раз пытались штурмовать позиции украинских войск по газовой трубе. Однако попытка оказалась неудачной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 71 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Шестеро российских военных пытались использовать газовую трубу, чтобы приблизиться к позициям украинских бойцов. Однако еще на подходе их начали выявлять и уничтожать в поле.
Первого ликвидировал FPV-дрон. Дальнейшую группу накрыла артиллерия прямо на открытой местности, когда те пытались рассредоточиться.
Часть, выжившая после ударов, попыталась спрятаться среди деревьев, но была обезврежена средствами поражения, в частности славнозвездным дроном Vampire.
В результате ворохий штурм был полностью сорван, а вся группа оккупантов - уничтожена.
В ДШВ также рассказали, что 1 мая оккупанты в очередной раз объявили о "захвате" населенного пункта Корчаковка на Сумщине и "перемалывании" украинской обороны.
"Так вот вам пример, чем такие заявления заканчиваются в реальной жизни", - отметили украинские бойцы в заметке под видео.
Россияне используют газовые трубы для штурмов
Напомним, российские оккупанты начали лезть по опустошенным газовым трубам, чтобы добраться до Купянска на Харьковщине, еще в прошлом году.
В то же время ВСУ препятствуют такой тактике врага - то взрывают, то затапливают трубы.
В районе Купянска есть несколько трубопроводов. Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, а выход из четвертой находится под контролем Сил обороны.
Кроме того, недавно российские подразделения предпринимали попытку прорыва, выбрав в качестве маршрута газовую трубу, на Курском направлении.
Этот метод, который враг использует не впервые, был дополнен маневром на легком транспорте. Несмотря на расчет на внезапность и скорость, передвижение групп было своевременно зафиксировано средствами разведки.
Также представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что россияне отрабатывают на временно оккупированных территориях навыки продвижения по газовым трубам. Они хотят наступать таким образом на Ореховском направлении.