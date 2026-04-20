Оккупанты попытались прорваться через газовую трубу на Курском направлении (видео)

Противник в очередной раз попытался использовать нестандартные пути и скоростную технику для проникновения в тыл украинских позиций, однако столкнулся с подготовленной обороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Группировки войск "Курск" в сети Facebook.

Провал инфильтрации через коммуникации

Как сообщил официальный спикер 71-й отдельной егерской десантной бригады ДШВ ВС Украины, российские подразделения снова предприняли попытку прорыва, выбрав в качестве маршрута газовую трубу.

Этот метод, который враг использует не впервые, был дополнен маневром на легком транспорте. Несмотря на расчет на внезапность и скорость, передвижение групп было своевременно зафиксировано средствами разведки.

Работа десанта и смежных подразделений

Синхронные действия бойцов 71-й ОЕБр и поддерживающих их подразделений позволили оперативно купировать угрозу.

Попытка инфильтрации была жестко пресечена еще на этапе развертывания сил противника.

Использование квадроциклов и мотоциклов не обеспечило оккупантам ожидаемого преимущества: легкая техника стала удобной мишенью для украинских защитников, превратившись в груду металлолома на подступах к рубежам.

Статистика потерь оккупационных сил

Итог этой вылазки оказался для штурмовых групп противника катастрофическим. В ходе скоротечного боя силы обороны нанесли врагу существенный урон в живой силе и технике.

Подтвержденные потери врага составили:

Ликвидированные: 35 человек личного состава.

Раненые: 17 бойцов противника.

Техника: уничтожены 3 мотоцикла и 4 квадроцикла.

Подобная тактика "малых групп на колесах" продолжает демонстрировать свою неэффективность при встрече с профессионально выстроенной эшелонированной обороной украинских десантников.

Ситуация на данном участке фронта остается под полным контролем ВСУ.