Россияне на плотах и лодках рвутся к Купянску, поскольку ВСУ подорвали трубу, - "Ахиллес"
Войска РФ пытаются прорваться в Купянск на лодках и плотах через реку Оскол, поскольку ВСУ подорвали газовую трубу, через которую оккупанты лезли в город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий "Суспільному" командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллеса" Юрия Федоренко.
"На текущий момент вопрос с газовой трубой Силами обороны был решен. Ее подорвали. Но сможет ли противник второй раз ее восстановить... Потому что это уже не первый раз, когда выводим из строя" - заявил командир.
По его словам, в связи с тем, что труба расположена на временно оккупированной территории, наши военные не могут ее выкопать.
"Потому что противник постоянно влияет путем своих артиллерийских средств, за счет беспилотников и так далее. Но огневыми средствами повредить удалось", - добавил Федоренко.
В результате противник сейчас вынужден снова нарастить перемещение через реку Оскол по предыдущим сценариям - на лодках и плотах.
Цель оккупантов - обойти Купянск по северо-западной окраине и продвинуться максимально в самом городе.
Ранее сообщалось, что оккупация Купянска в Харьковской области является стратегической целью россиян в регионе и им частично удается прорываться в город.
Враг использует газовые трубы для того, чтобы зайти в Купянск. Так россияне преодолевают реку Оскол.
РБК-Украина писало о намерениях РФ захватить Купянск в осенне-зимний период в материале "Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины".