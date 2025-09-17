Россияне на плотах и лодках рвутся к Купянску, поскольку ВСУ подорвали трубу, - "Ахиллес"

Войска РФ пытаются прорваться в Купянск на лодках и плотах через реку Оскол, поскольку ВСУ подорвали газовую трубу, через которую оккупанты лезли в город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий "Суспільному" командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллеса" Юрия Федоренко.

"На текущий момент вопрос с газовой трубой Силами обороны был решен. Ее подорвали. Но сможет ли противник второй раз ее восстановить... Потому что это уже не первый раз, когда выводим из строя" - заявил командир.

По его словам, в связи с тем, что труба расположена на временно оккупированной территории, наши военные не могут ее выкопать.

"Потому что противник постоянно влияет путем своих артиллерийских средств, за счет беспилотников и так далее. Но огневыми средствами повредить удалось", - добавил Федоренко.

В результате противник сейчас вынужден снова нарастить перемещение через реку Оскол по предыдущим сценариям - на лодках и плотах.

Цель оккупантов - обойти Купянск по северо-западной окраине и продвинуться максимально в самом городе.