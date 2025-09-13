ua en ru
Россияне полезли в Купянск через трубу, но их уничтожают и берут в плен, - ВСУ

Купянск, Суббота 13 сентября 2025 14:16
Россияне полезли в Купянск через трубу, но их уничтожают и берут в плен, - ВСУ Фоо: в Генштабе рассказали о боях в районе Купянска (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты используют трубопровод возле Купянска, чтобы пробраться в город. Выход из него не ведет непосредственно в город и находится под контролем украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Отмечается, что ситуация в городе Купянске и его окрестностях под контролем ВСУ, но враг продолжает делать попытки накапливаться на северных окраинах города.

"Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город", - говорится в сообщении.

Генштаб отмечает, что в районе Купянска есть несколько трубопроводов. Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, а выход из четвертой находится под контролем Сил обороны.

В ВСУ отмечают, что в Купянске проводится контрдиверсионная операция, вокруг города - поисково-ударные действия.

По данным Генштаба, с начала операции за две недели потери противника составили 395 человек, из них 288 - безвозвратные. На подходах к Купянску, в районах населенных пунктов Радьковка и Голубовка, украинские воины обезвредили всего 265 россиян. В районе самого города - еще 128.

"Кроме того, личный состав противника попадает в плен, пополняя обменный фонд и давая показания, которые будут использованы против оккупантов", - добавляют в Генштабе.
Фото: Купянск на карте боев (deepstatemap.live)

Бои в районе Купянска

Купянск на Харьковщине был под российской оккупацией. Его освободили осенью 2022 года во время Харьковского контрнаступления.

Накануне аналитики DeepState сообщили, что россиянам удалось зайти в Купянск через газовую трубу. В сети показали кадры, как захватчики якобы продвигаются по трубе. Враг уже использовал такую тактику во время захвата Авдеевки и Суджи.

Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич опроверг, что россияне зашли в Купянск. По его словам, ситуация в городе сложная.

"На самом деле DeepState спешит, нет россиян в Купянске. Действительно бои идут на окраинах - это соседняя община", - сказал он.

