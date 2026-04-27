Россияне снова пытаются прорваться в Купянск по газовым трубам, - Трегубов

15:37 27.04.2026 Пн
Штурмы таким образом сопровождаются колоссальными потерями врага
aimg Валерий Ульяненко
Россияне снова пытаются прорваться в Купянск по газовым трубам, - Трегубов Иллюстративное фото: россияне снова пытаются штурмовать по газовым трубам (Getty Images)

Российские оккупанты под Купянском пытаются прорваться в город по газовым трубам. Потери врага при попытке пролезть по ним составляют до 70%.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в комментарии "Суспільному".

"Я надеялся, что они перестанут это делать под Купянском, потому что банально трубы раздолбанные просто в хлам. Они лезут через ту самую Голубовку, там как раз проходит одна из труб. Потери просто при попытке пересечь эту трубу доходят до 70%, но все равно пытаются", - отметил он.

Трегубов предположил, что россияне могут считать штурмы таким образом лучше, чем по чистому полю, ведь труба является хоть каким-то прикрытием. Он добавил, что даже если труба кое-где перебита, в других местах она прикрывает, ведь перебить ее всю нельзя.

По словам представителя УОС, оккупанты на Купянщине активно пытаются уменьшить плацдарм на левобережье Оскола и прорваться в Купянск и Купянск-Узловой.

Напомним, россияне начали лезть по опустошенным газовым трубам, чтобы добраться до Купянска, в прошлом году. Однако ВСУ препятствуют такой тактике врага - то взрывают, то затапливают трубы.

В районе Купянска есть несколько трубопроводов. Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, а выход из четвертой находится под контролем Сил обороны.

Кроме того, недавно российские подразделения предпринимали попытку прорыва, выбрав в качестве маршрута газовую трубу, на Курском направлении.

Этот метод, который враг использует не впервые, был дополнен маневром на легком транспорте. Несмотря на расчет на внезапность и скорость, передвижение групп было своевременно зафиксировано средствами разведки.

Отметим, представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что россияне отрабатывают на временно оккупированных территориях навыки продвижения по газовым трубам. Они хотят наступать таким образом на Ореховском направлении.

Больше по теме:
Новости
Украина предупреждает Израиль о проблемах в отношениях из-за второго судна с краденым зерном
Украина предупреждает Израиль о проблемах в отношениях из-за второго судна с краденым зерном
Аналитика
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО