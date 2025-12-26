ua en ru
Пт, 26 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Дружковка в Донецкой области осталась без света: что известно

Пятница 26 декабря 2025 10:42
UA EN RU
Дружковка в Донецкой области осталась без света: что известно Дружковка сегодня осталась без света (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 26 декабря, город Дружковка в Краматорском районе Донецкой области остался без услуги электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Дружковской городской военной администрации в Facebook.

Что известно об отключении света в Дружковке

В городской военной администрации сообщили, что Дружковка сейчас - без услуги электроснабжения.

Согласно информации диспетчера районных электросетей (РЭС), такая ситуация сложилась "в связи с аварийным отключением".

Сообщается также, что света в городе не будет "до устранения" аварии.

Дружковка в Донецкой области осталась без света: что известноПубликация городской военной администрации (скриншот: facebook.com/DruzhkivkaVAinfo)

Стоит отметить, что территория Дружковской городской территориальной громады официально отнесена к территориям активных боевых действий.

Это - государственный статус, который подтверждает повышенную опасность для гражданского населения.

В целом это означает, что:

  • проживание там не запрещено, но связано с высокими рисками;
  • гражданам рекомендована эвакуация из города (при этом продолжается обязательная эвакуация семей с несовершеннолетними детьми);
  • органы местной власти, коммунальные службы и критическая инфраструктура работают с учетом ситуации с безопасностью, возможны временные изменения;
  • гуманитарная помощь предоставляется в сотрудничестве с государственными и международными партнерами;
  • арендная плата за землю государственной и коммунальной собственности может быть уменьшена или не начисляться (в соответствии с действующим законодательством).

Как выехать из Дружковки в безопасный регион

По состоянию на сейчас в Дружковке продолжается обязательная эвакуация семей с несовершеннолетними детьми.

Соответствующее решение было принято региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области еще в августе 2025 года.

Гражданам объяснили, что такая мера является "вынужденным шагом для защиты жизни и здоровья молодых жителей громады". Ведь в результате регулярных обстрелов жилых кварталов со стороны врага, пребывание в городе становится опасным.

В Дружковской городской военной администрации сообщили также, что для выезда в безопасный регион и спасения собственной семьи, необходимо позвонить по следующим номерам:

  • +38 099 227 23 87;
  • +38 050 183 51 01.

В завершение местных жителей призвали следить только за официальными сообщениями военной администрации и заблаговременно подготовить документы и необходимые вещи.

"Подчеркиваем, что своевременное оставление опасных районов поможет избежать трагических последствий и сохранит будущее громады", - подытожили в пресс-службе городской военной администрации.

Напомним, линия фронта приблизилась к Дружковке на востоке Украины летом 2025 года. Регулярные обстрелы разрушают ее инфраструктуру, коммуникации, учебные заведения и дома.

В начале сентября, к примеру, РФ ударила по многоэтажкам в Дружковке ракетами.

17 декабря мы рассказывали, что РФ атаковала дроном спасателей в Дружковке.

Читайте также об обязательной эвакуации детей вместе с родителями из еще 19 населенных пунктов Донецкой области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Электроэнергия Эвакуация Авария Дружковка Отключения света
Новости
Зеленский анонсировал встречу с Трампом: многое может решиться до Нового года
Зеленский анонсировал встречу с Трампом: многое может решиться до Нового года
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну