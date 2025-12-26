Дружковка в Донецкой области осталась без света: что известно

Сегодня, 26 декабря, город Дружковка в Краматорском районе Донецкой области остался без услуги электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Дружковской городской военной администрации в Facebook.

Что известно об отключении света в Дружковке

В городской военной администрации сообщили, что Дружковка сейчас - без услуги электроснабжения.

Согласно информации диспетчера районных электросетей (РЭС), такая ситуация сложилась "в связи с аварийным отключением".

Сообщается также, что света в городе не будет "до устранения" аварии.

Публикация городской военной администрации (скриншот: facebook.com/DruzhkivkaVAinfo)

Стоит отметить, что территория Дружковской городской территориальной громады официально отнесена к территориям активных боевых действий.

Это - государственный статус, который подтверждает повышенную опасность для гражданского населения.

В целом это означает, что:

проживание там не запрещено, но связано с высокими рисками;

гражданам рекомендована эвакуация из города (при этом продолжается обязательная эвакуация семей с несовершеннолетними детьми);

органы местной власти, коммунальные службы и критическая инфраструктура работают с учетом ситуации с безопасностью, возможны временные изменения;

гуманитарная помощь предоставляется в сотрудничестве с государственными и международными партнерами;

арендная плата за землю государственной и коммунальной собственности может быть уменьшена или не начисляться (в соответствии с действующим законодательством).

Как выехать из Дружковки в безопасный регион

По состоянию на сейчас в Дружковке продолжается обязательная эвакуация семей с несовершеннолетними детьми.

Соответствующее решение было принято региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области еще в августе 2025 года.

Гражданам объяснили, что такая мера является "вынужденным шагом для защиты жизни и здоровья молодых жителей громады". Ведь в результате регулярных обстрелов жилых кварталов со стороны врага, пребывание в городе становится опасным.

В Дружковской городской военной администрации сообщили также, что для выезда в безопасный регион и спасения собственной семьи, необходимо позвонить по следующим номерам:

+38 099 227 23 87;

+38 050 183 51 01.

В завершение местных жителей призвали следить только за официальными сообщениями военной администрации и заблаговременно подготовить документы и необходимые вещи.

"Подчеркиваем, что своевременное оставление опасных районов поможет избежать трагических последствий и сохранит будущее громады", - подытожили в пресс-службе городской военной администрации.