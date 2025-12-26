Дружковка в Донецкой области осталась без света: что известно
Сегодня, 26 декабря, город Дружковка в Краматорском районе Донецкой области остался без услуги электроснабжения.
Об этом сообщает пресс-служба Дружковской городской военной администрации.
Что известно об отключении света в Дружковке
В городской военной администрации сообщили, что Дружковка сейчас - без услуги электроснабжения.
Согласно информации диспетчера районных электросетей (РЭС), такая ситуация сложилась "в связи с аварийным отключением".
Сообщается также, что света в городе не будет "до устранения" аварии.
Стоит отметить, что территория Дружковской городской территориальной громады официально отнесена к территориям активных боевых действий.
Это - государственный статус, который подтверждает повышенную опасность для гражданского населения.
В целом это означает, что:
- проживание там не запрещено, но связано с высокими рисками;
- гражданам рекомендована эвакуация из города (при этом продолжается обязательная эвакуация семей с несовершеннолетними детьми);
- органы местной власти, коммунальные службы и критическая инфраструктура работают с учетом ситуации с безопасностью, возможны временные изменения;
- гуманитарная помощь предоставляется в сотрудничестве с государственными и международными партнерами;
- арендная плата за землю государственной и коммунальной собственности может быть уменьшена или не начисляться (в соответствии с действующим законодательством).
Как выехать из Дружковки в безопасный регион
По состоянию на сейчас в Дружковке продолжается обязательная эвакуация семей с несовершеннолетними детьми.
Соответствующее решение было принято региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области еще в августе 2025 года.
Гражданам объяснили, что такая мера является "вынужденным шагом для защиты жизни и здоровья молодых жителей громады". Ведь в результате регулярных обстрелов жилых кварталов со стороны врага, пребывание в городе становится опасным.
В Дружковской городской военной администрации сообщили также, что для выезда в безопасный регион и спасения собственной семьи, необходимо позвонить по следующим номерам:
- +38 099 227 23 87;
- +38 050 183 51 01.
В завершение местных жителей призвали следить только за официальными сообщениями военной администрации и заблаговременно подготовить документы и необходимые вещи.
"Подчеркиваем, что своевременное оставление опасных районов поможет избежать трагических последствий и сохранит будущее громады", - подытожили в пресс-службе городской военной администрации.
Напомним, линия фронта приблизилась к Дружковке на востоке Украины летом 2025 года. Регулярные обстрелы разрушают ее инфраструктуру, коммуникации, учебные заведения и дома.
В начале сентября, к примеру, РФ ударила по многоэтажкам в Дружковке ракетами.
