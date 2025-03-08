Россияне обстреляли Дружковку, повреждены многоэтажки и много раненых

Российские захватчики сегодня вечером, 8 марта, обстреляли город Дружковка Донецкой области. Из-за вражеских ударов есть раненые, повреждены несколько жилых многоэтажек.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал руководителя Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

"Еще 7 раненых в Донецкой области - на этот раз в Дружковке. Город попал под вражеский огонь сегодня поздно вечером", - рассказал чиновник.

Он также проинформировал, что по предварительным данным, из-за российского удара было повреждено 7 многоэтажек.

По словам главы ОВА, окончательные последствия обстрела со стороны противника устанавливаются.

Он вновь призвал местных жителей не медлить с эвакуацией из-за постоянных российских обстрелов, и переехать в более безопасные регионы.

"Россияне уничтожают все, до чего могут дотянуться! Берегите себя! Эвакуируйтесь!" - написал чиновник в соцсети.

Справка: город Дружковка расположен на севере Донецкой области, находится чуть южнее Краматорска.

Город Дружковка на карте (фото: скрин google.com/maps)

Обстрелы Дружковки, которая входит в "крепостной пояс"

Военные аналитики и обозреватели называют Дружковку одним из нескольких городов, входящих в так называемый "крепостной пояс" Украины (это 50-километровая линия из четырех крупных городов Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка, формирующая основу обороны ВСУ в Донецкой области).

Нынешний обстрел города Дружковка состоялся вскоре после комбинированной атаки со стороны росармии на Доброполье, где из-за вражеских ударов 7 марта жертвами стали более десяти человек, а количество раненых достигло полсотни (среди них семеро детей).

Комментируя российский обстрел Доброполья, президент Владимир Зеленский отметил, что это был просчитанный удар по городу со стороны врага.

Также отметим, что Дружковка далеко не впервые подвергается российским обстрелам, как и другие населенные пункты Донецкой области, этот город довольно часто находится под атаками.

Напомним, в начале января 2023 года российские террористы ударили по Дружковке ракетами, в результате чего была разрушена Ледовая арена и ряд других зданий.