Будут вывозить семьи с детьми. В Донецкой области объявили эвакуацию из 19 населенных пунктов

Среда 24 декабря 2025 15:05
Будут вывозить семьи с детьми. В Донецкой области объявили эвакуацию из 19 населенных пунктов В 19 населенных пунктах Донецкой области объявили эвакуацию (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Из 19 населенных пунктов Донецкой области объявили обязательную эвакуацию детей вместе с родителями. Соответствующее решение приняли на заседании Координационного штаба по проведению эвакуационных мероприятий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра развития громад и территорий Алексея Кулебы в Telegram.

Гражданских продолжают эвакуировать из Донецкой области

"Задача всех служб, органов власти сделать процесс эвакуации максимально безопасным, понятным для жителей и с поддержкой на всех этапах", - говорится в сообщении.

Маломобильных лиц эвакуируют из Запорожской области

Кроме того, приняли решение об эвакуации около 200 маломобильных лиц из интернатных учреждений Запорожской области в Черновицкую область.

Минсоцполитики и Минфин прорабатывают финансирование для обустройства достойных и безопасных условий пребывания людей на новом месте.

Все эвакуированные получают помощь

"Все эвакуированные приезжают в транзитные центры, где получают комплексную помощь: медицинскую, гуманитарную, психологическую, юридическое и социальное сопровождение. Помогаем с восстановлением документов, оформлением выплат и поиском дальнейшего размещения", - добавляет Кулеба.

Для вынужденных переселенцев круглосуточно работает горячая линия 15-48, где людям предоставляют всю необходимую информацию по эвакуации, помощи и размещению.

За полгода эвакуировали почти полторы сотни тысяч украинцев

С 1 июня с прифронтовых территорий уже эвакуировано более 147 тысяч человек, среди них более 17 тысяч детей и более 5 тысяч маломобильных людей.

"Это результат ежедневной работы спасателей, полиции, громад, волонтеров и международных партнеров. Координация всех служб и партнеров остается ключевой, чтобы каждый человек получил необходимую поддержку и помощь", - отмечает Кулеба.

Читайте также о том, что 18 декабря в Запорожской области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Ранее мы писали о том, что на территории громад в Донецкой области, признанных зоной активных боевых действий, остаются проживать 13 800 жителей. В частности, гражданские остаются в Покровске и Константиновке.

