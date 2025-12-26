Дружківка у Донецькій області залишилась без світла: що відомо

Сьогодні, 26 грудня, місто Дружківка в Краматорському районі Донецької області залишилось без послуги електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Дружківської міської військової адміністрації у Facebook.

Що відомо про відключення світла в Дружківці

У міській військовій адміністрації повідомили, що Дружківка зараз - без послуги електропостачання.

Згідно з інформацією диспетчера районних електромереж (РЕМ), така ситуація склалась "у зв'язку з аварійним відключенням".

Повідомляється також, що світла в місті не буде "до усунення" аварії.

Публікація міської військової адміністрації (скриншот: facebook.com/DruzhkivkaVAinfo)

Варто зазначити, що територія Дружківської міської територіальної громади офіційно віднесена до територій активних бойових дій.

Це - державний статус, який підтверджує підвищену небезпеку для цивільного населення.

В цілому це означає, що:

проживання там не заборонене, але пов'язане з високими ризиками;

громадянам рекомендована евакуація з міста (при цьому триває обов'язкова евакуація сімей з неповнолітніми дітьми);

органи місцевої влади, комунальні служби та критична інфраструктура працюють з урахуванням безпекової ситуації, можливі тимчасові зміни;

гуманітарна допомога надається у співпраці з державними та міжнародними партнерами;

орендна плата за землю державної та комунальної власності може бути зменшена або не нараховуватися (відповідно до чинного законодавства).

Як виїхати з Дружківки до безпечного регіону

Станом на зараз у Дружківці триває обов'язкова евакуація сімей з неповнолітніми дітьми.

Відповідне рішення було схвалене регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області ще у серпні 2025 року.

Громадянам пояснили, що такий захід є "вимушеним кроком для захисту життя та здоров'я наймолодших жителів громади". Адже внаслідок регулярних обстрілів житлових кварталів з боку ворога, перебування у місті стає небезпечним.

У Дружківській міській військовій адміністрації повідомили також, що для виїзду до безпечного регіону й порятунку власної родити, необхідно зателефонувати за такими номерами:

+38 099 227 23 87;

+38 050 183 51 01.

Насамкінець місцевих мешканців закликали стежити лише за офіційними повідомленнями військової адміністрації та завчасно підготувати документи й необхідні речі.

"Наголошуємо, що своєчасне залишення небезпечних районів допоможе уникнути трагічних наслідків та збереже майбутнє громади", - підсумували у прес-службі міської військової адміністрації.