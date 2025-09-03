ua en ru
РФ ударила ракетами по многоэтажкам в Дружковке: есть раненые, среди них ребенок

Донецкая область, Среда 03 сентября 2025 14:41
РФ ударила ракетами по многоэтажкам в Дружковке: есть раненые, среди них ребенок Фото: россияне обстреляли многоэтажки в Дружковке (Донецкая областная прокуратура)
Автор: Савченко Юлія

В ночь на 3 сентября российские войска обстреляли многоквартирные дома в Дружковке Донецкой области. Ранения получили семь человек, среди которых несовершеннолетняя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру и ГСЧС.

В ночь на 3 сентября российские войска совершили обстрел Дружковки с использованием РСЗО "Смерч". Под прицелом оказались многоквартирные жилые дома, где в то время находились гражданские жители.

В результате атаки телесные повреждения получили семь человек:

  • Четверо мужчин в возрасте 42, 49, 51 и 76 лет

  • Две женщины, 65 и 71 года

  • 16-летняя девушка

Среди пострадавших оказалась одна семья - муж, его жена, сестра и племянник.

Медики зафиксировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения, сотрясение головного мозга и контузии. Всем пострадавшим оказали квалифицированную медицинскую помощь на месте и в медучреждениях.

В результате удара в одной из квартир осталась заблокированной маломобильная женщина. Спасатели оперативно освободили ее и доставили в больницу.

Фото: враг ударил ракетами по жилым домам (Донецкая прокуратура и ГСЧС)

Дружковка постоянно страдает от обстрелов

Дружковка находится в 15 км от линии фронта. Обстрелы разрушают инфраструктуру, коммуникации, учебные заведения и дома. Люди выезжают из города.

Напомним, что в Донецкой области расширили список населенных пунктов для принудительной эвакуации. Тогда обязательную эвакуацию с детьми объявили и в Дружковке. Также детей вывозят из населенных пунктов Андреевка, Варваровка, Новоандреевка и Роганское Андреевской громады.

Как выживает Дружковка под обстрелами - читайте в материале РБК-Украина.

