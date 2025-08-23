"Дети ждут воду, мы не можем останавливаться". Как выживает Дружковка под обстрелами

Летом линия фронта приблизилась к Дружковке на востоке Украины. Обстрелы разрушают его инфраструктуру, коммуникации, учебные заведения и дома. В городе остается 30 тысяч человек, из них около 2 тысяч - дети. Чтобы обеспечить им доступ к базовым услугам, аварийные бригады водоканала работают ежедневно, часто под обстрелами.

Работа ради детей и семей

В Дружковке, расположенной в 15 км от линии фронта, понедельник 15 августа, продолжается обеденный перерыв. Утром льет ливень, несколько минут назад прозвучала воздушная тревога. Поэтому на улицах промышленного городка на Донецкой области пусто.

Только аварийная бригада городского водоканала работает, не останавливая работу уже несколько часов. Времени на обед нет - воду ждут сотни семей с детьми, которые до сих пор здесь живут и крайне нуждаются в воде.

Бригадир слесарей Дружковского водоканала Сергей выбирается со сварочным аппаратом из ямы глубиной в его рост. На ее дне прорвало огромную трубу водопровода, которую его бригада пытается отремонтировать как можно быстрее.

"Эта труба диаметром 300 мм питает микрорайон, где живут и пожилые люди, и дети. Мы стараемся подать людям воду, чтобы в это тяжелое военное время они хотя бы имели доступ к услугам", - говорит 48-летний Сергей, снимая мокрые от дождя и работы перчатки.

Рабочие водоканала ремонтируют трубы в Дружковке (фото: Алексей Филиппов)

Лобовое стекло служебного грузовика аварийной бригады покрыто мелкой паутиной трещин, расходящихся от того места, куда недавно попал осколок снаряда. На сиденьях лежат бронежилеты. Они потерты от частого ношения.

"Постоянные обстрелы перебивают водные коммуникации. Особенно много повреждений в поселках вокруг города. Но мы работаем, как можем. Иногда под обстрелами, иногда приходится прятаться, надевать бронежилеты. Да, сейчас война, но люди ждут воду, дети ждут воду, мы не можем останавливать нашу работу", - говорит бригадир, чьи жена и 12-летняя дочь также ждут сегодня подачи воды.

В начале полномасштабной войны из-за разрушительных обстрелов город остался без воды на четыре месяца. Тогда, говорит Сергей, приходилось работать в "режиме скорой помощи".

"Мы развозили людям воду, организовывали подвоз и пытались ремонтировать. Моя семья так же, как и все, ждала и экономила воду. И она каждый раз переживала, когда мы ехали на ремонтные работы за город, а там начинался обстрел", - вспоминает Сергей.

Дети в Дружковке набирают воду после восстановления труб (фото: Алексей Филиппов)

Горводоканал получает средства на ремонт имеющегося и покупку нового оборудования, а также реагенты для фильтрации воды благодаря поддержке программы по поддержке водоснабжения, санитарии и гигиены (WASH), которую реализует ЮНИСЕФ при поддержке Европейского Союза.

Главный инженер Дружковского водоканала Сергей Каушан рассказывает, что с начала полномасштабной войны сети водоканала попадали под масштабные обстрелы 13 раз. Были повреждены и резервуары питьевой воды, и канализационные коммуникации, и служебный транспорт. Поэтому без дополнительной помощи гуманитарных фондов коммунальному предприятию трудно противостоять вызовам войны.

"С одной стороны Дружковка - это прифронтовой город, потому что уже меньше 20 километров до линии фронта, а с другой - здесь много людей. У нас по базе 31 тысяча абонентов. И мы обязаны подавать им воду, потому что без воды жизнь человека просто невозможна", - говорит Сергей, стоя у окна своего кабинета, из которого слышны взрывы на горизонте.

Сергей Каушан показывает на карте участки водопровода, где были масштабные повреждения из-за российских обстрелов (фото: Алексей Филиппов)

Мечты о большой воде

5-летняя Влада и ее родители - одна из таких семей, которые крайне нуждаются в предоставлении базовых услуг. Они живут в пятиэтажке в Дружковке. После долгих месяцев без воды в начале войны они постоянно держат в коридоре несколько пластиковых бочек, до краев наполненных водой.

"Я помню, как мы стояли в очередях за водой летом 2023 года, когда ее подвозили, как мы возили ее на велосипедах, на тележках. Когда нам впервые дали воду после тех четырех месяцев, и я набрала Владе ванну, она так радовалась. Даже не верилось, что простая вода может вызвать такие эмоции", - рассказывает мама девочки, 43-летняя Наташа, работающая секретарем на местном коммунальном предприятии.

Сейчас подача воды стабилизировалась, ее подают по графику дважды в день - утром и вечером. Жизнь Наташиной семьи вращается вокруг этого графика. Утром она встает пораньше, чтобы набрать воду, вечером старается вовремя вернуться с прогулки с Владой, чтобы успеть искупать дочь. А папа девочки Александр регулярно ездит к местной скважине с артезианской водой, чтобы набирать ее для питья и приготовления пищи.

Маленькая Влада имеет в квартире свою собственную детскую комнату, окна которой выходят на детский сад, куда она должна была бы ходить. Но уже полтора года девочка не может спать в этой комнате из-за страха, который не проходит. Зимой 2023-го ракетный обстрел уничтожил и детский сад, и соседний подъезд дома Влады. Несколько соседей семьи были ранены и попали в больницу.

Влада вместе с семьей продолжает жить в Дружковке (фото: Алексей Филиппов)

"У нас выбило двери, все было в дыму и пыли. Мы очень тяжело это пережили. У меня была контузия, мужу порезало осколками руки и лицо. Влада просто чудом осталась невредимой. Но она очень испугалась и два месяца ни на шаг не отходила от меня. И больше мы не можем ночевать в той комнате", - вспоминает Наташа и показывает уже отремонтированную детскую, из окна которой теперь видны руины садика.

"Я очень благодарна сотрудникам водоканала. Мы видим, как хорошо они делают свою работу, как стараются как можно быстрее вернуть нам воду. Мы чувствуем, что они пытаются сделать нашу жизнь в прифронтовых условиях легче", - говорит она.

ЮНИСЕФ поддерживает водный и санитарный сектор Украины, в частности критически важную работу в условиях чрезвычайных ситуаций, а также координирует рабочую группу по поддержке водного сектора и помогает развивать потенциал водоканалов по всей Украине для создания устойчивого фундамента для модернизации водного сектора и его приближения к стандартам ЕС.

Добавим, что 24 августа начинается Всемирная неделя воды. Украина также поддерживает эту инициативу.

За время полномасштабной войны сети водоканала в Дружковке были 13 раз повреждены из-за вражеских атак (фото: Алексей Филиппов)