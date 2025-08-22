Жена Зинченко показала, как стильно сочетать кружевные шорты и ботфорты (фото)
Жена украинского футболиста Александра Зинченко, блогерша и телеведущая Влада Зинченко, примерила дерзкий и одновременно изысканный образ, где главными акцентами стали кружевные шорты и высокие ботфорты.
Стильный микс романтики и дерзости
На новом фото, которое звезда опубликовала в своем блоге, Влада позирует перед зеркалом в бутике, демонстрируя трендовый и гармонично собранный образ.
Она одета в короткие белые шорты с нежным кружевом по краю, которые она соединила с базовой футболкой и черным замшевым пиджаком прямого кроя.
Акцентом образа стали высокие черные ботфорты на каблуке с квадратным носом - обувь, которая добавляет уверенности и элегантности.
Влада Зинченко (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
Дополняют аутфит ряд тщательно подобранных деталей: маленькая бордовая сумка, черный шелковый платок с белым принтом, завязанный вместо ремня, классические солнцезащитные очки и нить жемчуга - изящный штрих к общему стилю.
Удачная стилизация на межсезонье
Сочетание женственных шорт с более грубыми ботфортами и маскулинным пиджаком - популярный прием среди fashion-инфлюенсеров.
Седан показала, как сделать такой образ не только модным, но и практичным - он отлично подойдет как для деловой встречи, так и для прогулки по городу.
