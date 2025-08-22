ua en ru
Дружина Зінченка показала, як стильно поєднати мереживні шорти і ботфорти (фото)

П'ятниця 22 серпня 2025 15:19
Дружина Зінченка показала, як стильно поєднати мереживні шорти і ботфорти (фото) Влада Зінченко (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина українського футболіста Олександра Зінченка, блогерка та телеведуча Влада Зінченко, приміряла зухвалий та водночас вишуканий образ, де головними акцентами стали мереживні шорти та високі ботфорти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram журналістки.

Стильний мікс романтики та зухвалості

На новому фото, яке зірка опублікувала у своєму блозі, Влада позує перед дзеркалом у бутіку, демонструючи трендовий та гармонійно зібраний образ.

Вона одягнена у короткі білі шорти з ніжним мереживом по краю, які вона поєднала з базовою футболкою і чорним замшевим піджаком прямого крою.

Акцентом образу стали високі чорні ботфорти на підборах із квадратним носом - взуття, яке додає впевненості й елегантності.

Дружина Зінченка показала, як стильно поєднати мереживні шорти і ботфорти (фото)Влада Зінченко (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Доповнюють аутфіт низка ретельно підібраних деталей: маленька бордова сумка, чорний шовковий платок із білим принтом, зав’язаний замість ременя, класичні сонцезахисні окуляри та нитка перлів - витончений штрих до загального стилю.

Вдала стилізація на міжсезоння

Поєднання жіночних шортів з грубішими ботфортами і маскулінним піджаком - популярний прийом серед fashion-інфлюенсерів.

Седан показала, як зробити такий образ не лише модним, а й практичним - він чудово підійде як для ділової зустрічі, так і для прогулянки містом.

