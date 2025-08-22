Красные перчатки и фиалковый оттенок: Андре Тан назвал 5 главных трендов осени 2025

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Instagram.

Красные перчатки

Этот аксессуар - не просто деталь, а главный акцент образа. Глубокий насыщенный красный цвет в сочетании с классическим силуэтом перчаток возвращает нас к эпохе элегантности, но с современным настроением.

Носить их можно не только с пальто - стилист советует экспериментировать: добавлять к кожаным жакетам, твидовым костюмам и даже к трикотажу.

"Когда-то это был символ власти в Священной Римской империи, а сейчас просто яркая деталь, которая делает образ ярче. Кожаные, с бантиками или без - выбор за вами!" - отметил Тан.

Красные перчатки на осень (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Фиалковый оттенок

Фиалковый цвет вытесняет бежевый в базовом гардеробе и прекрасно сочетается как с глубокими осенними тонами (бордо, хаки, горчичный), так и с яркими акцентами, например, с красными перчатками.

Андре Тан советует обратить внимание на более насыщенный фиалковый цвет, который точно выделит вас из толпы.

Фиалковый цвет (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Многослойность

В 2025-м многослойность - это уже не просто свитер под пальто. Теперь это игра с объемами и фактурами: шелк на шерсти, деним поверх трикотажа, асимметричные жилеты на куртках, сочетание нескольких удлиненных слоев.

Основное правило - никаких правил, но баланс должен быть ощутимым.

"Легкое платье поверх рубашки, вязаный топ на стеганом свитшоте или кружево поверх атласа - главное, чтобы выглядело неожиданно. Осень - время для экспериментов!" - подчеркнул Тан.

Многослойность в тренде (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Прямоугольные юбки

Четкая геометрия становится модным заявлением. Прямоугольные силуэты юбок из жестких тканей, с акцентированной линией талии или без, напоминают модернистские архитектурные формы.

Самая актуальная длина - ниже колена, в сочетании с грубыми ботинками или изящными ботильонами.

"Кожаные, со складками, завязками или швами наружу - чем необычнее, тем круче!" - отметил стилист.

Юбки необычного кроя в тренде (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Пятнистый принт

Новый фаворит среди принтов - нечто среднее между леопардовым узором, горохом и художественным мазком краски. Он выглядит динамично, неожиданно и добавляет интересный акцент даже самым простым вещам.

Может быть на пальто, платьях или даже на изделиях из меха. Особенно эффектно смотрится на темном фоне или в сочетании с фиалковыми оттенками.

Необычный принт (фото: instagram.com/andre_tan_official)