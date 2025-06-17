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Настоящий люкс: жена Зинченко показала, как носить белый костюм - хит этого лета

Вторник 17 июня 2025 16:52
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Настоящий люкс: жена Зинченко показала, как носить белый костюм - хит этого лета Влада Зинченко (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
Автор: Иванна Пашкевич

Этим летом белый костюм - настоящий модный хит. И жена украинского футболиста Александра Зинченко это только подтверждает. 29-летняя блогерша и журналистка Влада Седан показала стильный пример, как носить этот тренд с шиком и уверенностью.

РБК-Украина предлагает посмотреть, как звездная красотка воплощает главную идею сезона.

В новом образе Влада появилась в роскошном белом костюме oversize-фасона, мгновенно притягивающем взгляд.

Брюки свободного кроя мягко ложатся по фигуре, пиджак сидит немного расслабленно, но с четко очерченными плечами - именно так сейчас носят люксовый костюм.

Образ дополняют небрежно уложенные волосы и естественный макияж, которые еще больше подчеркивают effortless-эстетику "тихой роскоши".

Почему именно белый?

Белый костюм - это тренд, вернувшийся на подиумы с удвоенной силой. Он символизирует чистоту, уверенность и независимость.

Летом 2025-го такой образ стал синонимом класса: он освежает, выглядит престижно и гармонично контрастирует с загаром.

Влада Зинченко - не единственная, кто выбирает белый тотал-лук: этот стиль активно поддерживают мировые инфлюенсеры и модели, а стритстайл-хроники из Копенгагена и Парижа буквально заполнены подобными вариантами.

Настоящий люкс: жена Зинченко показала, как носить белый костюм - хит этого летаВлада Зинченко (скриншот)

Как и с чем носить белый костюм этим летом

Чтобы белый костюм "играл", стилисты советуют придерживаться простых, но важных правил.

Во-первых, не перегружать образ цветами. Лучше выбрать нюдовое белье, минималистичные украшения и сумку в пастельной гамме или металлическом оттенке.

Настоящий люкс: жена Зинченко показала, как носить белый костюм - хит этого летаКак носить белый костюм этим летом (фото: instagram.com/juliesfi)

Обувь может быть как на каблуке, так и на плоской подошве - главное, чтобы не было визуального "перегрева".

Во-вторых, важно следить за качеством ткани: белый цвет подчеркивает как элегантность, так и все погрешности.

Настоящий люкс: жена Зинченко показала, как носить белый костюм - хит этого летаКак носить белый костюм этим летом (фото: instagram.com/tineandreaa)

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram Влады Зинченко, Julie Sergent Ferreri, Tine Andrea Lauvli.

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