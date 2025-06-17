Настоящий люкс: жена Зинченко показала, как носить белый костюм - хит этого лета
Этим летом белый костюм - настоящий модный хит. И жена украинского футболиста Александра Зинченко это только подтверждает. 29-летняя блогерша и журналистка Влада Седан показала стильный пример, как носить этот тренд с шиком и уверенностью.
РБК-Украина предлагает посмотреть, как звездная красотка воплощает главную идею сезона.
В новом образе Влада появилась в роскошном белом костюме oversize-фасона, мгновенно притягивающем взгляд.
Брюки свободного кроя мягко ложатся по фигуре, пиджак сидит немного расслабленно, но с четко очерченными плечами - именно так сейчас носят люксовый костюм.
Образ дополняют небрежно уложенные волосы и естественный макияж, которые еще больше подчеркивают effortless-эстетику "тихой роскоши".
Почему именно белый?
Белый костюм - это тренд, вернувшийся на подиумы с удвоенной силой. Он символизирует чистоту, уверенность и независимость.
Летом 2025-го такой образ стал синонимом класса: он освежает, выглядит престижно и гармонично контрастирует с загаром.
Влада Зинченко - не единственная, кто выбирает белый тотал-лук: этот стиль активно поддерживают мировые инфлюенсеры и модели, а стритстайл-хроники из Копенгагена и Парижа буквально заполнены подобными вариантами.
Влада Зинченко (скриншот)
Как и с чем носить белый костюм этим летом
Чтобы белый костюм "играл", стилисты советуют придерживаться простых, но важных правил.
Во-первых, не перегружать образ цветами. Лучше выбрать нюдовое белье, минималистичные украшения и сумку в пастельной гамме или металлическом оттенке.
Как носить белый костюм этим летом (фото: instagram.com/juliesfi)
Обувь может быть как на каблуке, так и на плоской подошве - главное, чтобы не было визуального "перегрева".
Во-вторых, важно следить за качеством ткани: белый цвет подчеркивает как элегантность, так и все погрешности.
Как носить белый костюм этим летом (фото: instagram.com/tineandreaa)
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram Влады Зинченко, Julie Sergent Ferreri, Tine Andrea Lauvli.